鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-27 11:00

距離週三（29 日）聯準會（Fed）決策僅剩數日，市場對是否升息的看法卻出現近年罕見的巨大分歧，主要導火線是布蘭特原油上週首度突破每桶 100 美元大關，以及新任主席華許（Kevin Warsh）拋棄前瞻指引慣例所帶來的政策不確定性。

根據 CME 集團聯邦基金期貨的定價，市場目前預期聯準會下週升息一碼（25 個基點）的機率約為 38%，相較先前僅 13% 大幅攀升。

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另一方面，利率交換市場反映的升息機率則落在 30% 左右，維持利率不變的機率約 70%。分析人士指出，如此接近決策日期仍存在巨大分歧的情況，近年相當少見。

觸發這波預期轉向的關鍵因素，是布蘭特原油上週四（23 日）盤中衝破每桶百美元，創下今年 5 月以來新高，較 6 月聯準會會議以來已累積上漲約 25%。地緣情勢升溫帶動油價走高，也使汽柴油價格跟漲，讓消費者與企業同步承受成本壓力。

美國銀行利率策略主管 Mark Cabana 表示，這場會議的結果「完全難以預料」，目前貨幣政策是否仍具限制性本身就存在爭議，而油價又重新走揚，讓情勢更加複雜。

PGIM 首席美國經濟學家 Robert Sockin 則將下週會議形容為機率「幾乎對半開」。

除了油價因素外，市場動盪的另一根源在於華許與前主席鮑爾截然不同的溝通風格。華許自 5 月上任後便明確表態，將揚棄聯準會長期以來預先向市場透露利率走向的做法，他認為前瞻指引反而會在經濟情勢轉變時，綁住政策制定者的手腳。

華許日前在國會作證時強調，對高通膨將「零容忍」，但幾乎未透露任何政策走向的線索。

Bianco Research 總裁 Jim Bianco 指出，缺少前瞻指引意味著市場將愈來愈常看到分散在 20%、30%、40% 的機率分佈，投資人正在適應這種全新的定價邏輯。

CME 集團利率業務主管 Agha Mirza 也提到，本次會議前聯邦基金期貨的交易量，較去年同期決議前高出 50%，反映市場對升息機率判斷是否準確的討論明顯增加。

鷹派聲浪漸強，但經濟學家仍傾向按兵不動

與此同時，聯準會內部鷹派力量也逐漸成形。達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）與克里夫蘭聯準銀行總裁哈馬克（Beth Hammack）皆公開表態，認為聯準會在對抗通膨上已拖延過久，持續拖累美國家庭與企業。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）據悉也可能支持升息，即便多數官員仍偏向按兵不動。

不過，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）等具影響力人士則傾向等到 9 月再做決定，以便觀察更多通膨數據。

6 月消費者物價指數（CPI）年增 3.5%，低於市場預期，也為主張觀望的一方提供支撐。SMBC 日興證券首席美國經濟學家 Joe Lavorgna 則反問，既然條件已經具備，何必等到 9 月才動手。

儘管市場定價升息機率明顯升溫，多數專業經濟學家仍預期聯準會下週按兵不動。

根據彭博對 76 位經濟學家的最新調查，受訪者全數預期聯準會將於 7 月 28 日至 29 日會議中，維持基準利率區間在 3.5% 至 3.75% 不變。

前聯準會官員、現任 New Century Advisors 首席經濟學家 Claudia Sahm 表示，官員們雖會認真權衡升息的利弊，但從目前公開表態研判，支持立即升息者仍未過半。