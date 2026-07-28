鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-28 13:00

微軟執行長納德拉最新示警，企業切勿過度依賴單一 AI 廠商，否則可能喪失市場生存能力。這番言論雖看似與微軟重金投資 OpenAI、Anthropic 佈局有所矛盾，卻精準點出當前企業 AI 採購的核心隱患。

他在接受《CNN》專訪時表示，企業應搭建獨立的「AI 閘道」，將業務提示詞、核心記憶、程式碼工具與第三方底層模型隔離，並完整留存所有 AI 交互的元數據，以便未來自研或微調專屬模型，避免將核心決策邏輯全盤外包。

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他特別提醒，應謹慎使用 OpenAI、Anthropic 自帶的程式碼智能體工具，以防業務數據完全受制於人。

納德拉指出，單一綁定供應商暗藏雙重危機：一是算力與工具採購成本持續攀升，企業失去議價能力；二是 AI 廠商在掌握企業完整業務數據後，極可能推出同質化競品，直接搶奪客戶。

此前，OpenAI 向新創企業發放算力補貼，便曾引發「廠商複製創業項目」的擔憂，如今這一風險已經蔓延至大型企業。

值得注意的是，納德拉的觀點客觀上對微軟雲端業務是利多，因 Azure 早已佈局多模型相容基礎設施。

納德拉在受訪時也區分企業與個人的隱私標準，並稱一般用戶以數據換取免費服務屬合理商業交換，無需過度警惕。