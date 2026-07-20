鉅亨網新聞中心 2026-07-20 15:20

聯準會主席華許上任後，正推動央行溝通方式大幅轉向，市場熟悉的「前瞻指引」逐漸淡化，取而代之的是更精簡、保守的政策訊息。面對這項變化，華爾街投資機構開始尋找新的方式解讀聯準會動向，甚至借助人工智慧打造分析工具，其中由 F/m Investments 推出的「WarshGPT」成為市場焦點。

F/m Investments 執行長 Alexander Morris 表示，過去投資人能透過解析聯準會官員的「行話」掌握政策方向，但華許上任後，市場可能面臨更多資訊不透明的挑戰。為此，F/m 推出 WarshGPT，利用人工智慧分析華許過去近 1800 份文件與公開發言，協助使用者理解他對經濟與貨幣政策議題可能採取的分析框架。

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這款名稱仿效 ChatGPT 的 AI 工具，實際上是基於 Anthropic 的 Claude 模型開發，從構想到上線僅花費約兩週時間，開發成本不到 1000 美元。除了華許的公開言論外，系統也納入經濟與政治歷史背景，但 F/m 刻意限制功能，不讓聊天機器人模仿華許口吻，也不提供政策預測或前瞻性聲明。

華爾街並非只有 F/m Investments 重新調整策略。瑞銀已為客戶推出互動式儀表板，用於追蹤聯準會政策基調，協助投資人評估華許在政策會議中的發言方向。瑞銀策略師指出，華許的政策相關言論呈現明顯偏鷹派特徵，市場需要更細緻地分析其對通膨、勞動市場與經濟成長的判斷。

摩根大通資產管理公司也正在因應聯準會資訊透明度下降的可能性。該公司首席全球策略師 David Kelly 表示，若聯準會取消部分關鍵政策訊號，例如利率「點陣圖」，投資團隊將更加依賴研讀 FOMC 成員談話，以判斷未來利率決策方向。

市場人士認為，華許帶來的聯準會新風格，可能讓金融市場重新回到葛林斯潘時代的「解讀央行語言」模式。當年葛林斯潘的一句簡短談話都可能引發市場波動，甚至催生「公事包指標」等另類觀察方式，用以推測聯準會政策意圖。

事實上，華許已開始推動聯準會溝通機制改革。在他成立的重塑聯準會運作專題小組中，改善資訊揭露方式是重要議題之一。聯準會 6 月政策聲明僅約 130 個單詞，較過去超過 300 字的聲明明顯縮短，華許也承認新版聲明更精煉，並刻意刪除前瞻性指引。

根據瑞銀統計，華許首次以主席身分主持政策記者會時，僅約 5% 的發言內容涉及核心政策議題，相較前任主席鮑威爾常規會議中的 27% 明顯下降。這種「少說多做」的新模式，也讓市場對聯準會未來政策方向更加難以判斷。

在資訊減少的環境下，AI 工具可能成為華爾街新的分析武器。前聯準會歷史學家 Gary Richardson 指出，投資人仍必須判斷央行未來政策走向，因此在資訊受限時，市場勢必會投入更多資源揣摩聯準會真正意圖。