〈美股盤後〉油價大幅回落 道瓊漲逾260點 美光、SK海力士ADR、ASML同步重挫

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-28 05:35

油價大幅回落 道瓊漲逾260點 美光、SK海力士ADR、ASML同步重挫 (圖：shutterstock)

美股開盤一度全面走高，主因美國與伊朗暫停軍事攻擊，市場重新燃起透過談判降低中東衝突的希望，美國總統川普表示，美方正與伊朗進行良好對話，雙方有機會達成協議，但亦警告，若談判未能取得成果，美軍可能恢復強力軍事攻擊。

‌



國際油價隨地緣政治風險降溫而大幅回落。9 月交割的布蘭特原油期貨下跌 8.7%，收在每桶 88.36 美元；美國西德州原油期貨下跌 7.5%，收在每桶 82.61 美元。

油價回落同步壓低美債殖利率，10 年期美債殖利率降至約 4.64%，舒緩能源價格可能推升通膨、迫使聯準會提前升息的疑慮。

聯準會則將於週三公布利率決策。根據 CME FedWatch 工具，市場預估聯準會維持利率不變的機率約為 62%，升息 1 碼的機率約為 38%。投資人也將關注聯準會主席華許談話，以尋找通膨展望及後續貨幣政策方向的線索。

聯準會公布利率決策隔日，美國還將發布 6 月個人消費支出物價指數 (PCE)，可能進一步左右市場對今年升息路徑的判斷。

美股週一 (27 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 262.83 點，或 0.51%，報 52,210.08 點。

那斯達克指數下跌 43.74 點，或 0.18%，報 24,932.08 點。

S&P 500 指數上漲 1.20 點，或 0.02%，報 7,413.18 點。

費城半導體指數下跌 264.01 點，或 2.23%，報 11,554.88 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 84.42 點，或 0.50%，報 16,908.91 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 下跌 0.22%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.17%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.13%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.94%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.31%。

台股 ADR 跌多漲少。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.07%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.79%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.77%。

企業新聞

中國記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT) 週一在上海掛牌首日股價暴漲 466%，使相關半導體企業及多檔人工智慧概念股承受壓力，美光 (MU-US) 收黑 2.25% 至每股 900.20 美元，SK 海力士 ADR (SKHY-US) 嚇跌 7.47% 至每股 143.02 美元。

記憶卡製造商 Sandisk (SNDK-US) 急殺 11.02% 至每股 1,278.23 美元，跌幅居標普 500 指數成分股之首。

另外，《The Information》報導，中國已開始製造自主研發的浸潤式深紫外光 (DUV) 曝光機，可能打破荷蘭巨頭艾司摩爾 (ASML) 長期壟斷的局面，ASML ADR (ASML-US) 重摔 5.74% 至每股 1656.17 美元。

輝達 (NVDA-US) 重挫 4.99% 至每股 196.51 美元，創 6 月 5 日以來最慘單日跌幅，收盤市值為 4.76 兆美元。此前有報導指出，輝達正洽談為 OpenAI 提供 2,500 億美元融資擔保，資金可能用於迄今規模最大的資料中心計畫。

蘋果週一重新奪回全球市值最大企業的寶座，該股上漲 1.2%，收每股 336.91 美元，推升公司市值至 4.95 兆美元，這是自 2025 年 5 月 2 日以來，首見超越輝達。

博通 (AVGO-US) 微升 0.34%，收每股 383.22 美元。博通與三星電子簽署合作備忘錄，準備擴大雙方合作關係。兩家公司預估，截至 2030 年的未來 5 年內，相關合作價值將超過 2,000 億美元。

馬斯克旗下人工智慧與太空公司 SpaceX (SPCX-US) 上週五晚間順利完成星艦測試飛行，但試飛成果未帶來新驚喜，該股週一盤中一度觸及 108.66 美元歷史新低，收黑 1.36%，至每股 113.50 美元。

華爾街分析

E*Trade 策略主管 Chris Larkin 表示，本週市場面臨的潛在變數明顯增加，地緣政治與油價將是最大不確定因素。即使科技七巨頭交出強勁財報，股價也不一定會上漲，尤其企業持續擴大 AI 支出，可能加深投資人對回報能力的疑慮。

Larkin 稱，市場普遍預期聯準會週三維持利率不變，但升息機率已升至一段時間以來的高點，美股短期內可能持續震盪。

資深市場策略師 Louis Navellier 認為，美伊暫停攻擊已帶動原油價格及市場利率回落，反映一旦伊朗衝突全面落幕，美股仍有進一步上漲空間。

摩根大通維持戰術性看多美股，預期債券殖利率下降、美元走弱及企業獲利強勁，將為股市提供支撐，但半導體類股已累積大量看多資金，一旦市場情緒轉弱，可能引發集中賣壓，加上伊朗戰事尚未落幕，仍是美股主要風險。