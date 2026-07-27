鉅亨網編譯段智恆 2026-07-28 03:00

摩根大通 (JPMorgan Chase) 表示，該行內部市場指標目前已亮出「買進訊號」，按照過往經驗，通常意味標普 500 指數接下來有望上漲。

美股漲勢要來了？摩根大通神祕指標亮出「買進訊號」(圖：REUTERS/TPG)

由 Andrew Tyler 領導的摩根大通全球市場情報團隊指出，該行的「戰術部位監測指標」顯示，標普 500 指數具有「顯著上漲空間」。儘管半導體股交易過度擁擠，以及美伊戰爭後續發展仍構成風險，團隊對美股短期走勢仍保持樂觀。

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摩根大通預期，美債殖利率下降、美元走弱及企業財報表現強勁，將共同支撐美股。Tyler 表示，這些利多主要來自中東軍事衝突降溫，以及市場預期聯準會 (Fed) 周三會議結束後將維持利率不變。

不過，美股周一仍小幅走低，即使美伊衝突暫時降溫、國際油價同步下跌，投資人並未立即大舉回補風險性資產。

Tyler 也提醒，科技類股仍為大盤帶來部分壓力。隨著科技巨頭持續提高人工智慧 (AI) 支出，增加資本支出已不再保證晶片製造商及 AI 基礎設施供應商的股價一定上漲。投資人開始更仔細檢視企業投入鉅額資金後，能否轉化為實際營收及獲利。

相較之下，美國消費支出仍顯示經濟具有韌性。Tyler 指出，美國家庭淨資產及支票帳戶餘額增加、零售銷售強勁，且信用壓力跡象有限，都反映消費者的財務狀況仍相對穩健。