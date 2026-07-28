鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價周一 (27 日) 下跌之際，這家晶片大廠正著眼於與 SK 海力士(SK Hynix)(SKHY-US)、OpenAI 及西門子 (Siemens) 推進一系列交易。
輝達周一收盤大跌近 5%，報 196.51 美元，前一個交易日則下跌 0.9%。此前有報導指出，一家中國國有背景企業已開始量產晶片製造設備，引發晶片類股周一大幅下挫。
投資人同時消化有關輝達可能為 OpenAI 提供巨額融資擔保的消息。據《華爾街日報》報導，輝達正洽談為 OpenAI 提供 2,500 億美元融資擔保，以支持一項可能成為迄今規模最大的資料中心計畫。這項擔保將協助 OpenAI 租用由軟銀 (Softbank) 旗下能源子公司在俄亥俄州開發的資料中心項目。
輝達今年以來的表現並未跟上晶片股漲勢，年初至今僅上漲 5.4%，相較之下，費城半導體指數同期大漲 63%。費半指數周一收跌 2.2%。
另一方面，輝達上周五晚間宣布與南韓記憶體晶片巨頭 SK 海力士達成一項規模 5,000 億美元的協議，以確保 AI 記憶體的長期穩定供應。
輝達周日晚間也宣布擴大與西門子的合作關係，雙方將共同推出具備自我驗證能力的代理式 AI 工作流程。
儘管近期接連出現多項重大合作與交易消息，輝達股價表現仍落後於其他晶片類股。
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