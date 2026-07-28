鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-28 12:30

輝達連推AI大單仍難振股價，今年僅漲5%遠遜晶片同行(圖：Shutterstock)

輝達周一收盤大跌近 5%，報 196.51 美元，前一個交易日則下跌 0.9%。此前有報導指出，一家中國國有背景企業已開始量產晶片製造設備，引發晶片類股周一大幅下挫。

‌



投資人同時消化有關輝達可能為 OpenAI 提供巨額融資擔保的消息。據《華爾街日報》報導，輝達正洽談為 OpenAI 提供 2,500 億美元融資擔保，以支持一項可能成為迄今規模最大的資料中心計畫。這項擔保將協助 OpenAI 租用由軟銀 (Softbank) 旗下能源子公司在俄亥俄州開發的資料中心項目。

輝達今年以來的表現並未跟上晶片股漲勢，年初至今僅上漲 5.4%，相較之下，費城半導體指數同期大漲 63%。費半指數周一收跌 2.2%。

另一方面，輝達上周五晚間宣布與南韓記憶體晶片巨頭 SK 海力士達成一項規模 5,000 億美元的協議，以確保 AI 記憶體的長期穩定供應。

輝達周日晚間也宣布擴大與西門子的合作關係，雙方將共同推出具備自我驗證能力的代理式 AI 工作流程。