鉅亨網新聞中心 2026-07-28 05:30

（圖：REUTERS/TPG）

儘管輝達 (NVDA-US) 仍穩居 AI 晶片市場龍頭，不過美銀證券 (Bank of America Securities) 分析師 Vivek Arya 接受《CNBC》訪問時表示，英特爾正逐步在 AI 基礎建設浪潮中站穩腳步，第二季財報已顯示公司開始重新取得競爭力。

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Arya 指出，英特爾第二季核心伺服器 CPU 業務年增近 59%，反映新產品推出、產品組合改善，以及代理型 AI(Agentic AI) 部署需求快速增加，正帶動資料中心業務復甦，也讓英特爾重新取得市場關注。

他表示，除了需求改善之外，目前整個半導體產業仍面臨晶圓、載板 (Substrate) 以及先進製程產能不足等供應限制，使大型客戶更加重視供應來源的穩定性。在全球企業承諾投入數千億美元建置 AI 基礎設施之際，英特爾作為美國本土具備先進製程能力的晶片製造商，具備重要的戰略價值。

他指出，英特爾持續推進 18A 製程以及下一代 14A 製程技術，未來若能成功建立美國本土先進製造能力，競爭優勢將日益明顯。此外，公司近年持續提高資本支出、積極延攬人才，並聘請前 SK 海力士 (SKHY-US) 執行長協助強化先進封裝業務，也顯示管理層正按計畫推動長期轉型策略。

儘管 Arya 坦言，目前英特爾的股價評價短期內已不算便宜，但若轉型計畫持續推進，營運槓桿效益將逐步顯現，公司未來 3 至 4 年間獲利有機會成長至目前的 4 倍。

從技術面觀察，英特爾股價長線趨勢仍偏多，但近期動能略為降溫。目前股價較 200 日簡單移動平均線 65.76 美元高出 42.1%，但分別低於 20 日均線 110.79 美元 15.7%，以及低於 50 日均線 115.27 美元 18.9%。另一方面，目前股價仍高於 100 日均線 90.28 美元約 3.5%，顯示長期上升趨勢尚未遭到破壞，只是短線仍處於修正整理階段。

市場分析師目前對英特爾整體評等維持「持有 (Hold)」，平均目標價為 109.07 美元。近期多家券商上調目標價，包括 Baird 於 7 月 27 日維持「中立 (Neutral)」評等，同時將目標價調高至 125 美元；DA Davidson 於 7 月 24 日維持「中立」評等，目標價調升至 100 美元；摩根士丹利 (MS-US) 則於 7 月 24 日維持「與大盤一致 (Equal-Weight)」評等，並將目標價上調至 84 美元。