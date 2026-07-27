鉅亨網編譯段智恆 2026-07-28 01:30

外媒周一 (27 日) 援引知情人士消息報導，伊朗與阿曼正持續協商，希望達成重新開放荷姆茲海峽航運的協議。若談判取得突破，將為伊朗與美國重啟停戰談判創造條件，但海峽內可能存在伊朗布設的水雷，航道安全及管理權仍是主要障礙。

知情人士表示，伊朗與阿曼官員上周末在德黑蘭會面後，雙方仍持續磋商。其中一項方案是重新開放荷姆茲海峽的中央航道。自 2 月底戰事爆發以來，船舶大多避開這條航線，改走靠近伊朗海岸的北側航道，或鄰近阿曼穆桑達姆飛地的南側航道。

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阿曼談判代表對協商結果保持樂觀，希望未來幾天內宣布取得進展，但目前無法保證一定能達成協議。美國總統川普周一接受《Axios》訪問時表示，各方正在進行「深入談判」，但未說明是否專指荷姆茲海峽問題。

《Axios》報導，談判主要由伊朗與阿曼主導，卡達、巴基斯坦、埃及，以及川普特使魏科夫與庫許納也有參與。

知情人士指出，中央航道可能有伊朗布設的水雷，船舶要恢復正常通行前，可能必須先完成掃雷。英國、法國及其他歐洲國家已表示，願意在安全條件許可後主導掃雷行動。美國國防部長赫格塞斯也正敦促英國官員盡快召開峰會，討論如何保護荷姆茲海峽的航運安全。

荷姆茲海峽航運問題已成為美伊和平談判的最大障礙。雙方 6 月中旬曾簽署臨時協議，希望啟動伊朗核計畫談判並永久停止敵對行動，但協議約 3 周前宣告破裂。伊朗攻擊行經海峽的油輪，並主張船隻必須先取得德黑蘭許可，美國隨後以每日空襲伊朗領土作為報復。

美伊自上周五起暫停相互攻擊，川普表示希望給外交斡旋機會。然而，荷姆茲海峽目前仍幾乎沒有船隻在開啟定位裝置的情況下通行，航運受阻也持續推高原油及液化天然氣價格。