鉅亨網編譯段智恆 2026-07-28 00:40

德國汽車大廠福斯汽車 (Volkswagen) 傳出正與中國合作夥伴國軒高科 (Gotion)(002074-CN) 深入洽談，可能讓國軒高科入股福斯位於西班牙瓦倫西亞的電池工廠，反映福斯一面試圖降低對亞洲電池供應商的依賴，一面又在成本壓力下尋求外部合作。

西班牙汽車業刊物《La Tribuna de Automocion》周一 (27 日) 引述產業消息人士報導，雙方談判已進入後期階段。國軒高科執行長李縝近期曾率高階主管前往當地考察，以評估投資及合作方案。

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這座瓦倫西亞電池廠由福斯旗下電池事業 PowerCo 負責營運，預計今年底開始生產，之後逐步擴大產能。報導指出，雙方可能針對該廠成立合資公司，國軒高科甚至可能取得合資公司的多數股權。

不過，PowerCo 發言人強調，公司沒有交出瓦倫西亞廠控制權的計畫。PowerCo 透過電子郵件回覆《路透》表示，公司會定期評估各種策略機會，包括與合作夥伴展開潛在合作，但拒絕評論報導細節。國軒高科則尚未回應置評要求。

福斯成立 PowerCo 的目的，是在歐洲建立自己的電池事業，降低對亞洲製造商的依賴，並在電動車市場追趕比亞迪 (01211-HK) 與特斯拉 (TSLA-US) 等競爭對手。然而，福斯近年面臨電動車需求疲弱、生產成本高漲及中國市場競爭加劇等壓力，正推動大規模削減成本。