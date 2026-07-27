鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-28 07:01

多家外媒報導，美國與伊朗週一 (27 日) 持續暫停軍事行動，帶動國際油價大幅回落，美國總統川普表示，美國與伊朗正在進行外交談判，雙方達成協議「機會很大」，但也保留恢復軍事行動的選項。與此同時，川普則堅稱美軍擁有充足武器，彈藥庫存足以支撐長期戰事。

美軍已連續 3 天未對伊朗發動攻擊，德黑蘭也停止襲擊科威特、巴林與約旦等國。雙方暫時克制，扭轉近幾週再度擴大的軍事衝突，這為美伊外交斡旋保留空間。伊朗近幾天也未再攻擊區域目標，使雙方暫時維持克制。

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美伊停止相互攻擊後，國際油價週一早盤一度暴跌超過 7%，美股開盤同步走高，但隨著交易時間推進，主要指數漲幅逐漸收斂。

川普週一在空軍一號上表示，美軍先前的猛烈攻擊是伊朗願意接觸的主要原因。他認為雙方達成協議「機會很大」，但若外交努力失敗，美國準備恢復強力軍事行動。

不過，戰事期間，川普已多次宣稱談判取得進展、雙方即將達成協議，但戰事最後仍持續。目前尚不清楚美國與伊朗之間是否正在進行實質談判。

伊朗外交部發言人巴加埃 (Esmail Baghaei) 則否認德黑蘭主動要求恢復談判，並稱相關說法並不屬實。他表示，美伊仍可能透過中間人交換訊息，但目前沒有直接或正式協商。

伊朗一名高階官員透露，只要美國維持暫停攻擊，德黑蘭也會停止報復行動。這代表雙方雖未簽署正式停火協議，實際上仍透過相互克制避免戰事立即升高。

此外，美國突然暫停持續近兩週的空襲，也引發外界關注軍事行動是否已接近效益極限。

川普週一否認美國彈藥不足，強調美軍擁有大量不同類型的武器，但他也承認，希望補充更多先進裝備。

川普將部分庫存下降歸因於前總統拜登政府向烏克蘭提供軍援，並表示美國正在加速生產愛國者飛彈等高階武器。

據報導，美軍高階攔截彈及空射彈藥庫存持續消耗，成為白宮評估是否擴大戰事的因素之一。美國參謀首長聯席會議主席凱恩 (Dan Caine) 上將曾向川普表示，美軍仍具備恢復攻擊的能力，但後續行動可能進一步壓縮關鍵武器庫存。

負責中東事務的美軍最高指揮官 Brad Cooper 上將據報也認為，持續空襲能夠帶來的額外成果已相當有限。

德銀分析師指出，目前主要市場風險仍集中在能源與航運。荷姆茲海峽交通尚未恢復，紅海衝突也持續擴大，意味著兩條重要出口航線可能同時受到干擾。美伊暫停主要攻勢雖是正面發展，但周邊戰事尚未結束，目前的降溫局面仍不穩固。