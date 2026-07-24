鉅亨網新聞中心 2026-07-24 10:50

跟隨美股隔夜跌勢，加上韓國金融當局宣布提前 3 天上調單一個股槓桿 ETF 交易的現金存款要求，市場避險情緒升溫，韓股周五（24 日）賣壓沉重，開低走低，開盤即失守 7000 點，隨後跌幅迅速擴大至約 4.5%，指數下探 6700 點附近，在前一日強勢反彈 4.4% 後，再度出現劇烈震盪。

韓國提前收緊槓桿ETF交易 散戶入場門檻翻3倍 韓股下挫4.5%。(圖:shutterstock)

為抑制過熱的槓桿交易，韓國金融服務委員會周五宣布，散戶投資人買進單一個股槓桿 ETF 及 ETN 的最低存款門檻，將由 1000 萬韓元提高至 3000 萬韓元，且僅承認現金，股票、ETF 及債券等擔保資產將不再納入計算。

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原訂 8 月分階段上路的兩項措施，現提前合併至 7 月 31 日同步生效。

新規適用於韓國及海外交易所所有單一個股槓桿產品，包括追蹤三星電子、SK 海力士，以及特斯拉、輝達等個股的槓桿 ETF 與 ETN。

現有投資人若欲加碼，同樣必須符合 3000 萬韓元現金門檻，但出售既有持股則不受限制；若券商無法在 7 月 31 日前完成系統升級，監管機構也將建議限制新交易。

監管提前收緊的主因，在於單一個股槓桿產品上市後規模快速膨脹。相關產品自 5 月 27 日推出以來，市值已由 4.4 兆韓元激增至 7 月 15 日的 11.9 兆韓元，不到兩個月成長逾 170%，日均成交額亦由 10.4 兆韓元增加至 13 兆韓元，引發主管機關對市場過熱的警覺。

除提高門檻外，新規也同步收緊現金認定方式。未來出售股票所得須待 T+2 完成交割後，才能計入最低存款，相關擔保貸款亦不得列入計算；證券公司也不得再依投資經驗降低最低存款要求。