鉅亨網新聞中心 2026-07-23 11:14

萬眾矚目的谷歌 (GOOGL-US) 最新財報出爐，不僅營收、獲利全面優於市場預期，更重要的是，公司同步上調全年資本支出計畫，為近期遭遇修正的 AI 半導體與記憶體族群注入一劑強心針。市場原先擔憂大型雲端業者可能因財務壓力放緩 AI 投資，如今隨著谷歌釋出持續擴大資本支出的訊號，相關疑慮明顯降溫，也讓近期承受賣壓的記憶體晶片族群迎來一根「救命稻草」。

谷歌送上「救命稻草」！記憶體族群強彈 SK海力士、三星帶動韓股猛拉。(圖:shutterstock)

谷歌第二季 Google Cloud 營收大幅成長，遠優於市場預期，公司同時將全年資本支出指引由原先的 1800 億至 1900 億美元，上調至 1950 億至 2050 億美元區間，並進一步透露 2027 年的投資規模仍將持續擴大。

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此前市場一度傳出，谷歌可能因財務壓力而縮減 AI 基礎設施投資，但最新財報完全推翻這項猜測。儘管公司因大幅增加資本支出，單季自由現金流轉為負值，但仍握有龐大的自由現金流基礎，同時完成股票與債券募資，並建立新的融資機制，持續為 AI 基礎建設提供資金來源。

另一項支撐谷歌持續投資的重要因素，則是雲端業務已簽約但尚未認列收入的積壓訂單規模首次突破 5000 億美元，顯示 AI 需求仍相當強勁，也提高市場對長期投資回報的信心。

AI 晶片需求仍強 記憶體族群暫時鬆口氣

雖然市場仍擔心 AI 基礎設施的大規模投資是否能在合理時間內回收成本，也憂心自由現金流下滑可能壓抑估值表現，但對 AI 半導體供應鏈而言，谷歌持續提高資本支出，代表相關設備與晶片需求仍將延續。

由於大型科技公司龐大的資本支出，大多將投入 AI 晶片與算力建設，美股盤後 AI 半導體股普遍走高，包括輝達、博通、美光、閃迪及 SK 海力士等，其中又以記憶體相關族群表現最為突出。

這股樂觀情緒隨即延伸至亞洲市場，帶動記憶體晶片族群全面反彈，也讓近期因 AI 投資疑慮而承受沉重賣壓的市場情緒獲得喘息空間。不過，檔案也指出，真正能否扭轉市場情緒，仍需觀察微軟、亞馬遜及 Meta 等其他超大型雲端業者是否同步提高資本支出。

SK 海力士、三星領軍 韓股強勢上攻

受谷歌上調全年資本支出消息激勵，週四 (23 日) 亞洲股市開盤後，韓國記憶體雙雄率先發動攻勢。

SK 海力士與三星電子早盤雙雙大漲，在權值股帶動下，韓國 KOSPI 指數一度大漲超過 3%，成為亞洲主要市場表現最強勁的股市之一；日本股市亦同步走強，日經 225 指數小幅上揚。

市場普遍認為，谷歌作為本輪美國大型科技公司財報季首家公布成績單的企業，其資本支出政策具有高度指標性。管理層明確表示，目前 AI 商業化仍處於早期階段，只要投資能帶來合理回報，公司就會持續加碼投入，也讓市場重新建立對 AI 基礎設施需求的信心。

OpenAI、SpaceXAI 接力加碼 AI 軍備競賽升溫

除了谷歌之外，OpenAI 與 SpaceXAI 近期也持續提高 AI 基礎設施投資力度。

OpenAI 宣布，將在美國喬治亞州興建大型資料中心，規劃電力容量達 3.2GW，總投資金額預估超過 300 億美元，同時更將未來雲端基礎設施支出預測提高至 7500 億美元，顯示其長期擴張計畫仍持續推進。

另一方面，SpaceXAI 也正規劃在德州興建大型 AI 資料中心，除了評估新建據點，也同步改造既有設施，並持續擴編相關人才。檔案指出，該公司 AI 相關資本支出已大幅攀升，市場預估 2026 年至 2027 年間將因 AI 基礎設施投入而消耗龐大資金。