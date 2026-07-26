鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-26 14:10

人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 似乎正加入自主研發晶片競賽。據悉，該公司已正式向南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SKHY-US) 提出供應需求，希望取得零組件以支援自家研發的半導體。

這項消息由 SK 集團董事長崔泰源在舊金山一場 AI 產業活動上主動披露，當時他與 Anthropic 執行長阿莫戴（Dario Amodei）同台對談，並直言這家 AI 開發商在晶片領域展現的野心「令人矚目」。

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在此之前，Anthropic 已規劃投入 500 億美元興建資料中心，且傳出正在探索自行設計晶片的可能性。分析指出，如今直接向供應鏈廠商提出需求，代表這項計畫已從紙上談兵推進到實際執行階段。

事實上，Anthropic 的基礎設施布局可追溯至 2025 年 11 月，當時公司宣布攜手 Fluidstack，斥資 500 億美元在美國德州與紐約州興建專供 AI 運算使用的資料中心。

到了 2026 年 4 月， Anthropic 的自研晶片計畫浮出檯面，範圍同時涵蓋特殊應用積體電路（ASIC）與圖形處理器（GPU）。在全球運算資源持續吃緊的背景下，此舉被視為降低對外部晶片供應商依賴的關鍵一步。

近年 SK 集團的戰略重心明顯轉向 AI 基礎設施與半導體研發，旗下 SK 海力士更是全球高頻寬記憶體（HBM）的龍頭生產商，而這類晶片正是大規模 AI 模型訓練不可或缺的關鍵零組件。

值得注意的是，SK 海力士與 Anthropic 的淵源不只是供應商關係。2026 年 5 月，SK 海力士便與三星電子、美光科技 (MU-US) 一同參與了 Anthropic 的 H 輪融資。

緊接著在 7 月 10 日，SK 海力士完成那斯達克掛牌上市，市值達到 265 億美元，反映市場已提前為記憶體供應商在 AI 供應鏈中的核心地位給出高度評價。