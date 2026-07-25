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中東衝突嚇剉金價跌破4050！瑞銀、美銀看黃金短期回檔修正 長線多頭未變

鉅亨網記者張韶雯 台北

金市受到中東地緣政治風險升溫與美國經濟數據強韌的雙重影響，國際現貨金價 24 日拉回跌破 4050 美元，最後報價來到 4047.15 美元，下跌 82.2 美元，跌幅 1.99%，預估短期金價將在 4000 美元附近震盪整理。儘管短線面臨修正壓力，但美國銀行與瑞銀均指出，這並非長期空頭的開始，全球央行持續增持黃金的結構性買盤依然穩固，長線多頭格局並未改變。

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中東衝突嚇剉金價跌破4050！瑞銀、美銀看黃金短期回檔修正 長線多頭未變。（圖：shutterstock）

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德認為，隨世界變得越來越複雜、越來越不確定，戰爭與衝突不斷爆發，人們越來越需要能夠提供多元化和確定性的投資標的，而黃金正在扮演此一角色。事實上，黃金與史坦普 500 指數、全球股價指數等其他金融資產類別有著截然不同的驅動因素，這正是各國央行青睞黃金的重要原因。


根據 6 月中旬世界黃金協會公布的最新調查，高達 89% 央行預計未來 1 年全球央行將持續增持黃金，更有創紀錄的 45% 央行將親自下場加碼。買盤不僅擴散至印尼、馬來西亞、瓜地馬拉等新興國家央行，成熟國家也有 18% 計畫在未來 1 年內增持。其中中國央行 6 月增持 48 萬盎司黃金，連續 20 個月買進並創重啟購金週期以來單月最強買盤，使總儲量達到 7544 萬盎司，為金價提供強大底部支援。

美國銀行指出，從 2023 年至 2026 年初，金價歷經 121 週的上漲，當前的修正僅約 24 週，需要時間消化，而此時最適合採取分批布局與逢低承接策略，利用市場恐慌分批進場能有效降低持有成本，進而提高未來投資報酬。

瑞銀策略師也認為，近期金價回落應視為中長期布局機會，而非轉趨看空訊號。此外，市場亦看好金礦股表現，即使金價短期回檔修正，目前價位仍足以支撐金礦商獲利表現。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德認同此觀點，近期金價與金礦股下跌並未反映強勁財務指標，2026 年第 1 季金礦股仍繳出創紀錄的現金流量與獲利，能持續為股東創造價值。

富蘭克林證券投顧表示，中東局勢發展持續對通膨構成壓力，進而影響聯準會利率決策，歷史經驗顯示，在重大危機初期因投資人尋求流動性帶動美元走強，黃金與金礦股可能承壓，但隨市場趨穩後隨時有望回穩。

就中長期來看，中東局勢發展仍將支撐黃金與金礦股，因為在一個日益分裂的世界中，黃金價值將持續上升。不過黃金產業型基金波動性較大，建議可採分批與定期定額投資來共享長期多頭趨勢，並提高投資組合多樣性。


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黃金金價富蘭克林證券投顧美銀瑞銀金市中東戰爭地緣政治央行買盤

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