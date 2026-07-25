鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-25 12:43

金市受到中東地緣政治風險升溫與美國經濟數據強韌的雙重影響，國際現貨金價 24 日拉回跌破 4050 美元，最後報價來到 4047.15 美元，下跌 82.2 美元，跌幅 1.99%，預估短期金價將在 4000 美元附近震盪整理。儘管短線面臨修正壓力，但美國銀行與瑞銀均指出，這並非長期空頭的開始，全球央行持續增持黃金的結構性買盤依然穩固，長線多頭格局並未改變。

中東衝突嚇剉金價跌破4050！瑞銀、美銀看黃金短期回檔修正 長線多頭未變。（圖：shutterstock）

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德認為，隨世界變得越來越複雜、越來越不確定，戰爭與衝突不斷爆發，人們越來越需要能夠提供多元化和確定性的投資標的，而黃金正在扮演此一角色。事實上，黃金與史坦普 500 指數、全球股價指數等其他金融資產類別有著截然不同的驅動因素，這正是各國央行青睞黃金的重要原因。

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根據 6 月中旬世界黃金協會公布的最新調查，高達 89% 央行預計未來 1 年全球央行將持續增持黃金，更有創紀錄的 45% 央行將親自下場加碼。買盤不僅擴散至印尼、馬來西亞、瓜地馬拉等新興國家央行，成熟國家也有 18% 計畫在未來 1 年內增持。其中中國央行 6 月增持 48 萬盎司黃金，連續 20 個月買進並創重啟購金週期以來單月最強買盤，使總儲量達到 7544 萬盎司，為金價提供強大底部支援。

美國銀行指出，從 2023 年至 2026 年初，金價歷經 121 週的上漲，當前的修正僅約 24 週，需要時間消化，而此時最適合採取分批布局與逢低承接策略，利用市場恐慌分批進場能有效降低持有成本，進而提高未來投資報酬。

瑞銀策略師也認為，近期金價回落應視為中長期布局機會，而非轉趨看空訊號。此外，市場亦看好金礦股表現，即使金價短期回檔修正，目前價位仍足以支撐金礦商獲利表現。