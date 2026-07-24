鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-24 12:00

南韓記憶體雙雄 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung Electronics)、日本同業鎧俠 (Kioxia Holdings) 都將在下周發布財報，將成為市場檢驗投資人對記憶體晶片需求信心的重要指標。

南韓股市如今已成為全球 AI 投資情緒的風向球，但在槓桿資金大舉押注下，市場正劇烈震盪。同時，市場也愈來愈擔憂 AI 題材漲勢過熱所帶來的波動風險，例如鎧俠市值已在短短數周內腰斬。

‌



滙豐 (HSBC) 分析師指出，高頻寬記憶體 (HBM) 價格持續上漲，以及 AI 關鍵產品 HBM4 開始出貨，將支撐三星與 SK 海力士業績，有助於緩解市場對下半年獲利成長放緩的疑慮。

SK 海力士將在下周三 (29 日) 公布財報，該公司正持續從 DRAM 與 NAND 平均售價上揚中受益，由於這兩項產品均為 AI 投資不可或缺的記憶體元件，預估相關業務營收可望創下至少 2010 年以來最快增速。

SK 海力士執行長 Kwak Noh-Jung 預期，AI 需求激增下，記憶體供應短缺恐持續到 2030 年之後。該公司周三另宣布限制韓股轉換為美國存託憑證 (ADR) 的數量。

三星電子下周四將公布完整的第 2 季財報。根據本月初公布的初步財報，該季營業利益為 89.4 兆韓元 (約 610 億美元)，比市場預估高約 6%，但股價卻重挫逾 7%，原因是投資人考量到股價先前已大漲，但擔憂 AI 基礎建設投資難以回收，引爆利多出盡賣壓。

鎧俠則將在下周五公布財報，第 2 季獲利預估將較前季倍增。這家 NAND 快閃記憶體大廠曾在 6 月短暫成為日本股王，但 7 月震盪加劇，股價一度腰斬。

不過，華爾街與日本多家券商反而仍看多，甚至上修目標價。分析師一致認為，公司基本面並未惡化，這波修正主要反映市場情緒和技術性賣壓，而非產業趨勢逆轉。