鉅亨網新聞中心 2026-07-24 14:40

南韓首爾高等法院周五 (24 日) 針對 SK 集團會長崔泰源與前妻、藝術中心 Nabi 館長盧素英的財產分割案作出重審判決。法院裁定，崔泰源須向盧素英支付高達 9440 億韓元 (約 6.44 億美元) 的現金作為財產分割款。若此判決最終生效，將成為南韓史上金額最高的離婚財產分割案。

這場被南韓社會稱為「世紀離婚」的法律糾紛，源於 1988 年崔泰源與前總統盧泰愚之女盧素英的婚姻。當時這場婚禮被視為政商深度綁定的標誌。然而，崔泰源在 2015 年透過媒體公開承諾婚外情並有私生女，隨後於 2017 年正式提出離婚。盧素英最初拒絕離婚，但在 2019 年三名子女成年後轉向訴求財產分割與賠償。

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本次重審判決的金額之所以遠高於一審 (僅判給 665 億韓元)，核心原因在於近兩年 AI 算力熱潮帶動 SK 海力士股價暴漲。

崔泰源與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳互動頻繁，其個人身家隨之大幅膨脹至約 56 億美元。法院在此次判決中，傾向於將崔泰源在 SK 集團控股公司的持股視為可分割的財產，並定下雙方的財產分割比例為盧素英 1/3、崔泰源 2/3。

資本市場高度關注此案，關鍵在於巨額賠償是否會動搖崔泰源對 SK 集團的持股與經營權穩定。分析師指出，由於法院要求以現金支付，且金額在預期範圍內，可能有助於消散股價的不確定性，並保障經營權的穩定性。