鉅亨網新聞中心
南韓首爾高等法院周五 (24 日) 針對 SK 集團會長崔泰源與前妻、藝術中心 Nabi 館長盧素英的財產分割案作出重審判決。法院裁定，崔泰源須向盧素英支付高達 9440 億韓元 (約 6.44 億美元) 的現金作為財產分割款。若此判決最終生效，將成為南韓史上金額最高的離婚財產分割案。
這場被南韓社會稱為「世紀離婚」的法律糾紛，源於 1988 年崔泰源與前總統盧泰愚之女盧素英的婚姻。當時這場婚禮被視為政商深度綁定的標誌。然而，崔泰源在 2015 年透過媒體公開承諾婚外情並有私生女，隨後於 2017 年正式提出離婚。盧素英最初拒絕離婚，但在 2019 年三名子女成年後轉向訴求財產分割與賠償。
本次重審判決的金額之所以遠高於一審 (僅判給 665 億韓元)，核心原因在於近兩年 AI 算力熱潮帶動 SK 海力士股價暴漲。
崔泰源與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳互動頻繁，其個人身家隨之大幅膨脹至約 56 億美元。法院在此次判決中，傾向於將崔泰源在 SK 集團控股公司的持股視為可分割的財產，並定下雙方的財產分割比例為盧素英 1/3、崔泰源 2/3。
資本市場高度關注此案，關鍵在於巨額賠償是否會動搖崔泰源對 SK 集團的持股與經營權穩定。分析師指出，由於法院要求以現金支付，且金額在預期範圍內，可能有助於消散股價的不確定性，並保障經營權的穩定性。
崔泰源的代表律師對此事件造成的憂慮致歉，並表示將在審視法院判詞後決定是否再次上訴。
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