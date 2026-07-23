鉅亨網新聞中心 2026-07-23 09:36

近期全球 AI 記憶體股震盪加劇，日本 NAND Flash 大廠鎧俠（Kioxia）股價自 6 月底歷史高點重挫，7 月一度腰斬，雖隨後止跌反彈，仍引發市場關注。然而，華爾街與日本多家券商並未轉趨悲觀，反而維持看多，甚至上調目標價。目前市場平均目標價約 12.2 萬日元，較現價仍有約 130% 的上漲空間。分析師一致認為，公司基本面並未惡化，此波修正主要反映市場情緒與技術性賣壓，而非產業趨勢逆轉。

鎧俠股價腰斬 華爾街不慌反喊看漲130%：基本面沒變。(圖:shutterstock)

回顧鎧俠此輪暴跌的驅動因素，可以發現其本質並非公司基本面惡化，而是多重短期外部風險的疊加效應。

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首先，全球人工智慧及半導體板塊在過去數週集體承壓，受到特定科技事件引發的市場疑慮影響，科技股遭到大規模拋售，市場對 AI 投資永續性的擔憂升溫。

其次，海外市場的技術性因素產生了強烈的外溢效應。多位高級分析師指出，近期疲軟的走勢主要由技術層面驅動，包括海外槓桿 ETF 的集中賣出以及散戶保證金交易的連鎖踩踏，這些因素造成的供需扭曲進一步加劇了股價承壓。

再者，市場情緒在 6 月中旬曾因外部技術審查陷入低潮，對 AI 應用的發布策略產生疑慮，導致市場對整體 AI 需求的短期展望蒙上陰影。

最後，部分市場聲音對週期高點的估值產生爭議，少數空頭機構認為投資人正以周期高峰的獲利水準作為長期可持續的估值基礎，因而存在高估風險。

基本面紋絲未動的三大支柱

儘管股價經歷了腰斬洗禮，但多頭分析師的核心信仰卻異常堅定，其底層邏輯在於鎧俠的基本面非但沒有轉壞，反而展現出前所未有的強勁爆發力。

支柱之一是供需格局極度緊張，產能已被預訂一空。鎧俠官方早已確認，公司全年的 NAND 快閃產能已全數售罄，供應緊縮的局面預計將持續至未來數年。多家頂尖投行指出，NAND 市場的供需緊張程度超出先前預期，價格上漲週期正向延伸。

支柱之二在於業績呈現爆炸性成長，利潤率屢創新高。鎧俠近期公布的財務與營收展望數據驚人，營業利潤與合併淨利均呈現數倍甚至數 10 倍的狂飆，營運表現躋身日本最賺錢企業之列。

支柱之三則是技術升級開啟了全新的成長空間。鎧俠與合作夥伴正式啟動了新一代快閃記憶體的量產，向市場提供具備超大容量與先進堆疊結構的產品樣品，這意味著企業級儲存產品正式邁向商業化，進一步鞏固了其在 AI 數據中心市場的競爭優勢。

解構多空分歧與未來觀察指標

多空雙方的核心分歧，實質上是對估值錨與週期性質的不同理解。多頭以未來現金流與 AI 儲存所處的超級週期為依據，認為短期的技術性回調無法掩蓋結構性需求的爆發；而以少數機構為代表的空頭則擔憂合約價格已達歷史高點，消費端客戶的價格承受力逼近極限，週期見頂的風險正在累積。

對於投資人而言，未來的走勢需要密切追蹤幾個關鍵觀察指標。首先是即將到來的財報季，這將成為驗證基本面是否如預期般強勁的試金石。

其次是海外 ETF 資金流向的變化，這直接關係到技術性賣壓何時能夠徹底解除。

再者是 NAND 現貨與合約價格的實際走勢，以及 AI 應用落地的最新進展。這些變數將共同決定市場情緒何時能與扎實的基本面重新靠攏。

價值投資的經典思考題

鎧俠在一個月內經歷股價腰斬，卻同時迎來分析師集體看好的百倍目標價，這看似矛盾的景象，本質上是短期技術性賣壓與長期結構性供需失衡的激烈碰撞。

下跌反映的是市場情緒的波動、ETF 的溢出效應以及板塊整體的技術回調，而產能售罄、業績飆升與新技術量產等硬核指標則證明了「超級週期」的邏輯尚未被證偽。

對市場參與者而言，這提供了一個深刻的價值投資思考題：當一家企業的基本面持續改善而股價遭遇暴跌時，究竟是市場出現了偏差，還是週期真的已經見頂？

多頭選擇押注 AI 儲存長線需求的延續與技術性賣壓消退後的價值回歸，但空頭關於高峰估值的警示也同樣值得銘記。