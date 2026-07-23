鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-23 18:08

網通廠大鵬科 (7689-TW) 今 (23) 日發布重大訊息，宣布先前涉入繫屬於美國賓州東區聯邦地方法院之 Allied World 訴訟案已順利達成和解，大鵬表示，整體和解內容對公司財務及業務均無重大不利影響。

大鵬科表示，本次和解係公司基於整體商業考量所作成之決定，並不代表公司承認訴訟中他方之任何主張或責任成立，整體和解內容對公司財務及業務均無重大不利影響。另外針對繫屬於賓州費城郡法院之 Wielgopolski 訴訟案，目前調解程序仍在進行中，公司將於後續結果確定後依規定公開揭露。

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該起跨國訴訟源於大鵬科於 113 年 3 月接獲美國法院通知，因作為 Medical Guardian 公司的委託製造商，而被納入個人緊急回應設備產品責任案之附加與交叉索賠被告。原告於訴狀中提出六項訴因，當時依當地法院受理門檻推估起訴初始金額約為 30 萬美元，隨後該保險公司於 114 年 2 月 18 日對聯邦地方法院提起宣告性判決訴訟。