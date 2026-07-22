鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-22 18:46

台股今年 6 月經歷了驚心動魄的劇烈震盪行情！證交所今 (22) 日公布全體證券商 6 月稅後純益 265.72 億元，月減 18.43%，累計 1 至 6 月稅後純益仍高達 1440.9 億元，與去年同期相比狂增 1101.52 億元，大幅成長達 324.57%，顯示今年上半年證券業獲利動能極為強勁。

台股6月劇烈震盪！券商獲利月減18% 上半年仍豪賺1440.9億元。（鉅亨網資料照）

在電子權值股領漲下，台股加權指數一度於 6 月 23 日盤中衝上 48218.87 點的歷史新高，隨後受高檔獲利了結、外資調節及籌碼面修正等影響回檔下挫。不過，全月行情依舊勁揚，月線逆轉大漲 1392 點順利收紅，6 月 30 日最終以 46125 點作收。

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進一步觀察 6 月份券商三大核心業務，經紀業務方面，6 月大盤總成交值擴增至約 29.061 兆元，較 5 月成長 10.35%。在市場交投熱絡帶動下，證券商經紀手續費收入達 250.12 億元，月增 5.32%。

自營業務部分，由於大盤在衝上歷史新高後拉回修正，6 月證券評價損失較多，導致自營業務淨利縮減至 52.08 億元，較上月衰退 71.89 億元、減幅 57.99%，為影響單月獲利的主要原因。承銷業務方面，6 月承銷業務淨利為 7.27 億元，較上月衰退 24.32 億元，減幅 76.99%。

雖然 6 月獲利小幅下滑，但統計今年前 6 月整體表現，證券業仍繳出一張極為優異的成績單，經紀手續費收入受惠於上半年大盤總成交量大幅成長，累計經紀收益達 1072.41 億元，較去年同期大增 155.55%。