鉅亨網編譯段智恆 2026-07-23 02:00

英特爾 (INTC-US) 將於周四 (23 日) 美股盤後公布第二季財報，結果將檢驗這家美國晶片大廠的基本面，能否支撐今年由轉型期待與人工智慧 (AI) 需求推動的強勁漲勢。英特爾股價今年迄今仍上漲 185%，接近原來的三倍，但自 6 月 22 日創下收盤新高後，已隨晶片股整體賣壓回落逾 25%。

分析師預估，受惠中央處理器 (CPU) 需求回升，英特爾第二季營收可能寫下近六年來最快增速。隨著 CPU 愈來愈常被用來支援 AI 代理人運作，AI 基礎設施建設正為公司帶來新的需求動能。

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根據 LSEG 彙整的數據，市場預估英特爾第二季營收為 144.2 億美元，年增 12.1%，調整後每股盈餘為 0.21 美元。資料中心與 AI 部門營收預計大增 36.4% 至 53.7 億美元，將成為此次財報的主要亮點。

美國總統川普 4 月曾宣布英特爾與蘋果可能達成晶片製造協議，但兩家公司至今均未證實。若英特爾成功取得蘋果訂單，不僅可為晶圓代工業務帶來營收，也有助提升其作為先進晶片代工廠的市場信譽。

不過，英特爾仍面臨個人電腦市場需求疲弱，以及獲利能力遠低於歷史高點等壓力。伯恩斯坦分析師表示，隨著市場環境與投資敘事轉趨有利，他們對英特爾的看法已較過去一段時間改善，但整體基本面仍具有挑戰。

英特爾上季因產能吃緊，意外賣出原本預計難以出貨的庫存，包括一度擱置的舊款及較低階產品，顯示市場需求有所改善。