〈美股盤後〉油價飆升 標普那指收跌 投資人靜待科技巨頭財報
鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電
美國股市周三 (22 日) 收低，科技股表現分歧，油價攀升帶來壓力之外，投資人也在等待關鍵企業財報，以評估這波由人工智慧 (AI) 熱潮推動的漲勢是否仍具支撐力。
在過去幾個月主要指數自 3 月低點一路反彈後，市場動能近期開始出現搖擺，主要受到重量級半導體股走勢不一，以及軟體股疲弱的影響。
費城半導體指數收盤上漲，成功收復早盤跌勢。該指數連續第三個交易日收高，此前曾連跌三天，上周一度落入熊市。
Alphabet(GOOGL-US) 與特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 盤後公布第二季財報。兩家公司是「科技七巨頭」中率先公布業績的企業，市場希望藉此了解它們數十億美元的 AI 投資是否開始產生回報。Alphabet 當日震盪收低，市場密切關注該公司近期延後推出一款攸關 AI 戰略的重要模型所帶來的影響。同樣將於盤後公布財報的德州儀器 (Texas Instruments)(TXN-US)，股價則小幅上漲。
本周密集的企業財報，使市場更容易出現劇烈波動，而地緣政治緊張情勢也讓投資人更加謹慎。
國際油價大漲，創下 6 月 11 日以來最高收盤價，單日漲幅約 3%。因葉門親伊朗的叛軍「青年運動」(Houthi) 威脅將攻擊紅海航運。紅海與荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 同為全球最重要的能源運輸咽喉。
美國總統川普周三表示，只要伊朗向荷姆茲海峽的船隻開火一次，美國就會摧毀伊朗的一座橋樑或發電廠。
布蘭特原油 (Brent) 上漲約 3.4%，收在每桶 94.07 美元，創一個多月新高，盤中一度突破 95 美元。西德州原油 (WTI) 上漲約 3%，收在每桶 86.83 美元。
交易員持續密切關注油價，擔心能源成本上升可能推高消費品價格，進而迫使聯準會 (Fed) 升息。
據《路透社》對經濟學家的調查，聯準會預計將在 2026 年剩餘時間維持利率不變。但多數受訪者仍認為，升息風險依然偏高。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預估，聯準會在下周會議維持利率不變的機率約 66%。
美股周三 (22 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 科技五天王全收低。Meta (META-US) 下跌 2.58%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.56%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.46%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.09%。
費半成分股多收漲。輝達 (NVDA-US) 上漲 2.30%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.67%；美光 (MU-US) 下跌 1.17%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.23%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.88%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.99%；AMD (AMD-US) 上漲 1.45%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.76%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.20%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.61%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.46%。
企業新聞
Google 母公司 Alphabet 公布第二季財報，營收優於市場預期，主要受惠於雲端業務營收年增 82%。公司也宣布上調 2026 年的資本支出預測，預計全年資本支出最高將達 2,050 億美元。
特斯拉公布第二季財報，儘管營收優於分析師預估，但獲利低於市場預期，股價盤後繼續走低。公司表示，第二季營收較去年同期的 225 億美元成長 26%，達到 283.5 億美元。淨利則較去年同期的 11.7 億美元下降 5%，至 11.1 億美元。
美超微電腦 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 大漲逾 19%，公司宣布第四季已取得超過 600 億美元的新訂單。受到此利多激勵，同業戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 與慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise)(HPE-US) 同步上漲，市場看好 AI 伺服器需求持續強勁。
亞馬遜宣布裁減部分通用人工智慧 (AGI) 部門職位，成為公司 1 月大規模裁員後，最新一波針對特定團隊的人力調整。發言人表示，公司多年來持續開發大型 AI 模型，相關工作仍是最重要業務之一。但 AI 領域變化迅速，亞馬遜正進一步聚焦對客戶最重要的計畫，以加快關鍵項目的推進。
華爾街分析
Charles Schwab 研究與策略主管 Kevin Gordon 表示，「投資人現在對 AI 交易的投資變得更加挑剔，也更有選擇性。」他指出，當天交易中，軟體股下跌，而晶片股則走高。
他指出，「撇開大型 AI 概念股不談，目前油價才是真正影響市場的重要因素之一。高油價正在加劇市場對通膨的擔憂。投資人因此轉向較具防禦性的公用事業類股，而能源與原物料類股的上漲，也正反映了市場對通膨升溫的預期。」
資深投資組合經理 Thomas Martin 表示，「通膨確實偏高，且我認為聯準會能做的其實不多。市場真正擔心的是，利率接下來究竟會走向何處。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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