〈美股盤後〉油價飆升 標普那指收跌 投資人靜待科技巨頭財報

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-07-23 05:33

美國股市周三 (22 日) 收低，科技股表現分歧，油價攀升帶來壓力之外，投資人也在等待關鍵企業財報，以評估這波由人工智慧 (AI) 熱潮推動的漲勢是否仍具支撐力。

美國股市周三(22日)收低，科技股表現分歧(圖：Reuters/TPG)

在過去幾個月主要指數自 3 月低點一路反彈後，市場動能近期開始出現搖擺，主要受到重量級半導體股走勢不一，以及軟體股疲弱的影響。

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本周密集的企業財報，使市場更容易出現劇烈波動，而地緣政治緊張情勢也讓投資人更加謹慎。

國際油價大漲，創下 6 月 11 日以來最高收盤價，單日漲幅約 3%。因葉門親伊朗的叛軍「青年運動」(Houthi) 威脅將攻擊紅海航運。紅海與荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 同為全球最重要的能源運輸咽喉。

美國總統川普周三表示，只要伊朗向荷姆茲海峽的船隻開火一次，美國就會摧毀伊朗的一座橋樑或發電廠。

布蘭特原油 (Brent) 上漲約 3.4%，收在每桶 94.07 美元，創一個多月新高，盤中一度突破 95 美元。西德州原油 (WTI) 上漲約 3%，收在每桶 86.83 美元。

交易員持續密切關注油價，擔心能源成本上升可能推高消費品價格，進而迫使聯準會 (Fed) 升息。

據《路透社》對經濟學家的調查，聯準會預計將在 2026 年剩餘時間維持利率不變。但多數受訪者仍認為，升息風險依然偏高。

根據 CME FedWatch 工具，市場目前預估，聯準會在下周會議維持利率不變的機率約 66%。

美股周三 (22 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 6.06 點，或 0.012%，收 52,218.58 點。

那斯達克指數下跌 146.30 點，或 0.57%，收 25,690.90 點。

S&P 500 指數下跌 10.24 點，或 0.14%，收 7,498.96 點。

費城半導體指數上漲 54.50 點，或 0.44%，收 12,410.66 點。

NYSE FANG + 指數下跌 181.92 點，或 1.04%，收 17,277.82 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王全收低。Meta (META-US) 下跌 2.58%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.56%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.46%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.09%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.76%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.20%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.61%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.46%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet 公布第二季財報，營收優於市場預期，主要受惠於雲端業務營收年增 82%。公司也宣布上調 2026 年的資本支出預測，預計全年資本支出最高將達 2,050 億美元。

特斯拉公布第二季財報，儘管營收優於分析師預估，但獲利低於市場預期，股價盤後繼續走低。公司表示，第二季營收較去年同期的 225 億美元成長 26%，達到 283.5 億美元。淨利則較去年同期的 11.7 億美元下降 5%，至 11.1 億美元。

美超微電腦 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 大漲逾 19%，公司宣布第四季已取得超過 600 億美元的新訂單。受到此利多激勵，同業戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 與慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise)(HPE-US) 同步上漲，市場看好 AI 伺服器需求持續強勁。

亞馬遜宣布裁減部分通用人工智慧 (AGI) 部門職位，成為公司 1 月大規模裁員後，最新一波針對特定團隊的人力調整。發言人表示，公司多年來持續開發大型 AI 模型，相關工作仍是最重要業務之一。但 AI 領域變化迅速，亞馬遜正進一步聚焦對客戶最重要的計畫，以加快關鍵項目的推進。

華爾街分析

Charles Schwab 研究與策略主管 Kevin Gordon 表示，「投資人現在對 AI 交易的投資變得更加挑剔，也更有選擇性。」他指出，當天交易中，軟體股下跌，而晶片股則走高。

他指出，「撇開大型 AI 概念股不談，目前油價才是真正影響市場的重要因素之一。高油價正在加劇市場對通膨的擔憂。投資人因此轉向較具防禦性的公用事業類股，而能源與原物料類股的上漲，也正反映了市場對通膨升溫的預期。」

資深投資組合經理 Thomas Martin 表示，「通膨確實偏高，且我認為聯準會能做的其實不多。市場真正擔心的是，利率接下來究竟會走向何處。」