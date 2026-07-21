鉅亨網編譯段智恆 2026-07-22 01:00

輝達 (NVDA-US) 靠人工智慧 (AI) 加速器需求躍升為全球市值最高企業，如今進一步將戰線從繪圖處理器 (GPU) 延伸至中央處理器 (CPU)，試圖挑戰長期主導伺服器市場的英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US)。

進軍AI伺服器CPU市場！輝達Vera正式出貨 直攻英特爾、超微地盤(圖：REUTERS/TPG)

輝達周二 (21 日) 公布新一代資料中心 CPU「Vera」的詳細規格、架構及效能測試資訊，讓潛在客戶評估產品。公司代表表示，Vera 晶片已於 6 月交付 OpenAI、Anthropic 與 SpaceX(SPCX-US) 等客戶，OpenAI 更計劃從本季起大規模部署。

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輝達正透過垂直整合策略，逐年增加自行開發的晶片與系統技術，不再只銷售單顆 GPU，而是提供整座機櫃的完整運算能力。公司認為，整合 CPU、GPU、記憶體及網路技術，可讓工程師進一步釋放 GPU 效能，使輝達系統在超微加速器與客製化 AI 晶片競爭升溫之際，繼續成為頂尖 AI 實驗室的首選。

代理式 AI 拉高 CPU 需求 輝達估市場上看 2,000 億美元

在 AI 熱潮出現前，CPU 原本是伺服器中最重要且昂貴的零組件。ChatGPT 於 2022 年推出時，第一代 AI 伺服器通常以一顆 CPU 搭配最多 8 顆 GPU，產業重心因而逐漸轉向輝達加速器。

不過，能以極少人為介入、在背景自主執行任務的代理式 AI 興起後，CPU 的重要性再度提升。CPU 必須管理 AI 代理並持續供應資料，其處理單一問題的速度將直接影響昂貴 GPU 的利用率。

輝達超大規模運算事業副總裁巴克 (Ian Buck) 表示，代理式 AI 使 CPU 成為系統中更不可或缺的一環，尤其是 CPU 回答單一問題的速度。

金融市場已開始反映這項趨勢。超微與英特爾今年股價分別大漲 128% 及 149%，明顯超越輝達的 8% 漲幅。輝達估計，整體伺服器 CPU 市場最終規模可能達到 2,000 億美元；Bernstein 則估計，2025 年成熟伺服器 CPU 市場規模約為 370 億美元。

目前英特爾約占伺服器 CPU 市場 66.8%，超微占約 33%，但超微持續擴大市占率，並與大型雲端服務業者建立深厚合作關係。Gartner 分析師 Kevin Knox 認為，超微是目前企業 AI 伺服器 CPU 市場最需要擊敗的對手。

Wolfe Research 預估，每顆 Vera 平均售價約 5,000 美元，輝達今年可能出貨約 130 萬顆，但輝達拒絕評論價格。

主打單核心效能 Vera 稱代理式 AI 效能高出 x86 晶片 50%

Vera 是輝達首款從處理器核心開始自行設計的伺服器 CPU，不再直接採用 Arm 提供的現成核心設計。其自研 Olympus 核心鎖定代理式 AI 的運算瓶頸，主打單核心速度、記憶體頻寬及低延遲，有別於英特爾與超微近年著重增加核心數量的設計方向。

輝達宣稱，Vera 執行代理式 AI 工作的效能比英特爾及超微採用的 x86 晶片高出 50%。Vera 產品行銷主管 Hannah Coutand 表示，提高每個核心的速度，可讓 AI 代理更快把工作交還給 GPU，使 AI 工廠中昂貴且高價值的 GPU 維持更高使用率。

Vera 可單獨銷售，也可組成搭載 256 顆晶片的液冷機櫃，或以兩顆 Vera 配置於單一伺服器。這款 CPU 也將與輝達 GPU 整合，組成新一代 Vera Rubin 平台。

Vera 功耗介於 250 瓦至 450 瓦，並採用筆電與手機常見的低功耗記憶體，每顆晶片最高支援 1.5TB 容量。分析師認為，Vera 並非用於網站服務等傳統工作，而是專門處理高強度 AI 任務，形成英特爾與超微目前尚未直接涵蓋的新 CPU 類別。