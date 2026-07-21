鉅亨網編譯段智恆 2026-07-22 03:00

美國總統川普周二 (21 日) 淡化近期與伊朗重啟談判的可能性，稱德黑蘭必須準備展開「有意義」的協商，否則美方沒有興趣。美伊連續第 10 天互相發動攻擊之際，伊朗支持的葉門青年運動 (Houthi) 又威脅封鎖沙烏地阿拉伯港口，進一步危及紅海航運及全球能源供應。

美伊談判暫時沒戲！川普放話繼續打、油價突破90美元(圖：REUTERS/TPG)

川普在白宮與黎巴嫩總統會面時表示，伊朗迫切希望舉行會談，但在對方準備進行實質談判前，美國不會參與，並揚言繼續戰鬥。德黑蘭則否認美方所稱伊朗正尋求更多談判的說法。

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巴基斯坦及卡達等調停國持續嘗試重啟協商，希望恢復 6 月 17 日達成的臨時和平協議。伊朗內政部長莫梅尼 (Eskandar Momeni) 周二赴巴基斯坦，但尚未傳出取得進展。

油價因中東緊張局勢持續走高。這場近 5 個月的戰爭自美國與以色列 2 月底空襲伊朗後爆發，7 月戰火重燃以來，油價已大漲約 20%，布蘭特原油周二在每桶 90 美元附近交易。

美伊持續互轟 荷姆茲海峽航運量降至三周低點

美國中央司令部表示，美軍連夜攻擊伊朗軍事指揮中心、飛彈發射場及防空系統。伊朗則攻擊科威特及約旦境內設施，科威特稱發電廠與海水淡化廠也遭到攻擊。

英國海軍通報，荷姆茲海峽附近有兩艘船舶遭到攻擊，當地商業航運量已降至三周最低。科威特油輪公司旗下成品油輪 Kaifan 也成為最新遇襲的大型船隻。

伊朗堅稱有權管理荷姆茲海峽交通，並攻擊美國位於科威特、約旦、巴林及伊拉克的基地。美軍表示，上周五以來已有 3 名軍人在伊拉克北部及約旦死亡，另有 1 人失蹤。伊朗則稱，美軍最近一輪攻擊擊中橋梁，造成逾 50 人死亡、超過 500 人受傷。

川普表示，即使美國現在撤出，這次軍事行動仍已取得重大成功，但美軍不會立即離開。他也再次威脅，很快可能攻擊伊朗皮克塞斯山 (Pickaxe Mountain) 設施，美國與以色列懷疑該處與核子計畫有關。

一名美國官員表示，川普目前專注於懲罰伊朗攻擊荷姆茲海峽船隻，美軍將持續發動攻擊，直到總統決定改變方針，但終結戰爭的外交努力仍在進行。

青年運動威脅封鎖沙國港口 川普揚言出手反制

伊朗支持的葉門青年運動周一宣布，將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖。根據《彭博》看到的電子郵件，該組織向船東發出警告，要求所有船舶不得停靠沙國港口，可能危及沙烏地阿拉伯經由紅海出口的每日數百萬桶原油。

川普被問及青年運動可能攻擊航運時表示，如果真的發生，美國將會處理，但未進一步說明可能採取哪些軍事或安全措施。

沙烏地阿拉伯領導的葉門聯軍表示，正採取措施保護當地船舶；沙國外交部也表示，將依據國際法採取一切必要行動，確保船隻安全。

中東戰火已使美國零售汽油價格重新突破每加侖 4 美元，可能在 11 月期中選舉前傷害川普與共和黨。川普甚至聲稱，伊朗「可能」試圖透過攻擊海峽航運影響美國選舉，但未提出相關證據。

巴基斯坦與卡達認為，讓美伊恢復至 7 月 9 日前的立場，是緩和衝突的第一步。針對調停方提出停火 10 天的報導，美方官員表示，外交行動仍在繼續，但目前尚未改變軍事攻勢。