鉅亨網編譯段智恆 2026-07-21 21:12

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 周二 (21 日) 暗示，總統川普政府即將對數十個國家祭出新一輪關稅措施，最快可能在本周公布。與此同時，川普先前依據《1974 年貿易法》第 122 條實施的 10% 全面性關稅，即將於周五 (24 日) 到期。

英國《金融時報》稍早報導，美國最快可能在本周宣布更多關稅。葛里爾接受 CNBC 節目《Squawk Box》訪問時，被問及新關稅是否即將登場，他回應稱：「我們預期很快就會看到一些行動。」

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葛里爾表示，目前無法透露確切時程，因為他有責任在正式公布前，先向美國國會及其他利害關係人進行簡報。不過，他再次強調，川普政府確實預期近期將採取行動。

這番言論顯示，川普政府可能正準備實施新一輪關稅，接替即將失效的部分進口稅措施。美國最高法院 2 月推翻川普大規模「解放日」關稅制度後，川普數小時內便援引《1974 年貿易法》第 122 條，對進口商品全面課徵 10% 關稅。

依據法律規定，這項關稅將於美東時間周五凌晨 12 時 01 分到期，除非美國國會出手延長。不過，目前看來國會介入的可能性不高。

川普政府已提前採取行動，為後續關稅制度建立新的法律基礎。美國貿易代表署 6 月初提議，依據《1974 年貿易法》第 301 條，對來自 60 個經濟體的進口商品加徵最高 12.5% 關稅，理由是相關貿易夥伴未能妥善處理強迫勞動問題。

第 301 條允許美國針對外國不公平貿易行為展開調查並採取報復措施，過去也是川普政府對中國加徵大規模關稅的重要法律工具。

葛里爾表示，美國制定法律，禁止交易涉及強迫勞動的商品，但多數國家並無類似規定，即使已經立法，也沒有真正落實執法。

他指出，針對 60 個經濟體提出的第 301 條關稅，涵蓋範圍相當於美國約 99% 的貿易往來。他說，這個數字正好凸顯美國面臨的強迫勞動商品問題規模。