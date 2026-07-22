鉅亨網編譯許家華 2026-07-22 08:10

美國總統川普宣布新的學名藥關稅政策，表示自 8 月 1 日起，所有進口至美國的學名藥將維持兩年零關稅，之後一年調升至 100%，再進一步提高至 200%。川普表示，此舉目的在於促使全球製藥企業將學名藥生產線遷回美國，強化本土藥品供應鏈與製造能力。

川普在 Truth Social 發文指出，政府提供兩年的緩衝期，是希望企業有足夠時間在美國興建工廠與添購生產設備，若未能在期限內完成投資，未來將面臨高額關稅。他表示，此政策是為了讓學名藥製造重新回到美國，並對未依規劃回流設廠的企業施加懲罰。

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根據美國食品暨藥物管理局 (FDA) 資料，目前美國市售藥品中超過 90% 為學名藥，長期高度依賴海外供應鏈，尤其是亞洲地區的原料藥與製造產能，因此任何關稅調整都可能對供應鏈布局產生重大影響。

川普強調，此次新措施僅適用於學名藥，對於專利藥、品牌藥及創新藥物的既有政策維持不變。事實上，川普政府今年 4 月已簽署行政命令，針對進口品牌藥祭出 100% 關稅，除非藥廠同意與美國政府簽署藥價協議，或承諾將生產遷回美國，否則將面臨高額稅負。

川普近來持續透過「最惠國藥價」(Most Favored Nation) 政策向跨國藥廠施壓，希望美國患者支付的藥價能與其他高所得國家接軌，以降低醫療成本。他認為，製藥企業應同時降低藥價並增加在美國本土投資，而非持續依賴海外生產。

值得注意的是，全球大型製藥企業去年已與美國政府簽署多項協議，使數十億美元規模的品牌藥產品獲得關稅豁免。不過，中小型製藥公司若未能達成政府要求，或未提出美國設廠計畫，仍可能面臨更高關稅壓力。