市場代勞Fed「升息」！美債殖利率大漲成華許緊縮新武器？

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-20 12:04

美國公債殖利率近月大幅攀升，使市場人士認為這股力道已在事實上發揮升息效果，讓聯準會（Fed）不必真的動手升息，就能達到緊縮金融環境的目的。而促成這股殖利率漲勢的關鍵，正是聯準會主席華許（Kevin Warsh）持續釋放的鷹派訊號。

美債殖利率大漲。(圖：Shutterstock)

6 月消費者物價指數（CPI）出現 2020 年以來首見的月減，一度讓市場鬆一口氣，原本押注本月升息的部位迅速獲利了結。不過華許隨即在國會作證時潑冷水，強調單一個月的物價回落，不代表抗通膨大業已經完成。

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堪薩斯城聯準銀行總裁施密特（Jeff Schmid）、達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan），以及克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）也接連表態呼應，市場對 7 月升息的預期雖已消退，但普遍仍認為聯準會將於 9 月或 10 月升息一碼，年底前升息幾乎已是市場共識。

儘管 6 月 CPI 帶來一絲喘息空間，市場對通膨後市仍不敢掉以輕心。

美國與伊朗的停火協議破局，帶動油價再度走揚；即便部分科技股泡沫疑慮已逐漸浮現，人工智慧（AI）相關的龐大資本支出持續為經濟注入動能。

過去 5 年，美國通膨始終居高不下、未能回到聯準會設定的 2% 目標，這樣的頑固走勢，讓市場難以輕言聯準會將轉向寬鬆。

Columbia Threadneedle 投資組合經理人 Ed Al-Hussainy 直言，若聯準會按兵不動，沒有人有把握通膨會自動回落到 2% 至 2.5% 的區間。

他認為，聯準會此刻應更有底氣升息，而非過度擔憂經濟下行風險；他目前也押注長天期債券表現優於短天期債券，準備從聯準會可能轉趨鷹派的路徑中獲利。

美國銀行經濟學家團隊預期，聯準會將於 9 月、10 月和 12 月三度升息。該行在 CPI 公布後發布的報告中指出，通膨水準仍遠高於目標，須再觀察數次類似數據，才會調整目前的判斷。

值得注意的是，自 2 月底以來，兩年期美債殖利率已大漲逾 75 個基點，逼近 4.2%，遠高於聯準會目前 3.5% 至 3.75% 的政策利率區間。

分析認為，這波殖利率漲勢已透過推升房貸與各類貸款成本，實質上發揮了為經濟降溫的緊縮效果，某種程度上已替聯準會分擔了政策壓力。

DoubleLine 副投資長 Jeffrey Sherman 指出，從聯邦資金利率的遠期價格觀察，債市過去屢屢領先聯準會的政策動作，而眼下最值得留意的變化是：市場不再像過去三年那樣一味押注降息，反而開始反映未來一年可能升息的機率。

Sherman 形容，這與過往的政策週期形成強烈對比。過去市場一聽聯準會宣布升息循環結束，便立刻押注降息，儘管降息遲遲未曾兌現；如今市場的氛圍則轉為，聯準會或許會在未來一年的某個時間點升息。

在他看來，這代表華許眼下未必需要急著出手。他表示，目前殖利率曲線已呈現正斜率，政策利率反倒低於曲線上其他天期的利率，等於市場已經替聯準會完成部分工作，華許或可暫時按兵不動、靜觀其變。

他總結道，債券市場正在善盡職責，持續嗅探最新數據動向。

立場鷹派卻保留彈性 華許刻意不把話說死

兩個月前接任聯準會主席的華許，上任以來始終將壓制通膨列為施政首要目標。上個月首度主持會後記者會時，他便一再強調控制物價的必要性；上週赴國會作證，他再次重申６月 CPI 數據不代表抗通膨任務已經完成。

不過，華許始終未對升息時間點給出明確承諾，反而傾向淡化聯準會對利率前景的前瞻指引，理由是過於清楚的指引恐讓決策者陷入被動、難以靈活因應變局。

聯準會官員本週起將進入 7 月 28 日登場的兩天期會議前的例行靜默期，市場將暫時失去新的政策訊號來源。

自去年 12 月最後一次降息以來，聯準會已連續多月未再調整利率。當時就業市場自 2 月低點反彈，加上川普政府對伊朗發動軍事行動，再度掀起新一輪通膨疑慮，原本市場普遍預期聯準會將重啟降息的劇本因此落空。

華許也多次強調將捍衛聯準會的政治獨立性，不會屈服於美國總統川普要求降息的政治壓力。

市場看法分歧 審慎氣氛未散

儘管升息預期主導市場情緒，部分機構對聯準會實際出手的時機與節奏，態度仍相對保留。

貝萊德旗下規模 180 億美元的 Total Return Fund 共同經理人 Chi Chen 表示，市場對聯準會政策路徑的定價，比她原先預期更為鷹派，前提是團隊對下半年通膨降溫、經濟成長放緩的判斷成立。

她認為聯準會可能持續維持鷹派姿態，等待數據真正轉向溫和後再做打算。Chen 的團隊目前傾向加碼中天期與短天期債券，認為歷經伊朗戰事引發的一波拋售後，目前的評價水準已比先前更具吸引力。

Sherman 同樣對 9 月升息門檻抱持保留態度，認為必須出現「大量」支持性數據，才足以促使聯準會真正拍板，尤其是在選舉將近、政治壓力仍在的背景下。