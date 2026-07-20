鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-20 09:57

美軍中央司令部在社交媒體平台發布聲明，稱美東時間 7 月 19 日（周日）晚 7 時，美軍對伊朗發起新一輪空襲，這是美軍對伊朗開始連續第九晚襲擊，以繼續削弱伊朗用於攻擊通過荷姆茲海峽商船和平民船員的軍事能力。

據伊朗媒體報導，當地時間 20 日凌晨，伊朗西北部城市大不里士遭美軍襲擊。西南部胡齊斯坦省馬赫沙赫爾及伊瑪目霍梅尼港傳出數次爆炸聲。東南部錫斯坦－俾路支斯坦省恰巴哈爾傳出數次爆炸聲，科納拉克地區啟動防空系統。

‌



美軍中央司令部 19 日稍早在社交媒體上稱，一名美軍人員 18 日在伊拉克北部執行涉伊朗任務時死亡。上周五美軍已有兩名士兵在伊朗對約旦軍事基地襲擊中喪生。

美國能源部長賴特周日表示，在川普總統實現軍事行動目標之前，美國針對伊朗的軍事行動將繼續進行。

賴特說，川普政府的目標是阻止伊朗獲得核武，削弱其威脅鄰國及全球商業活動的能力。「因此，這項任務將持續下去，直到完成使命。」

作為對美軍持續襲擊的回應，伊方持續打擊美在中東多國的軍事基地，涉及巴林、科威特和約旦的美軍基地。