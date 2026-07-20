SpaceX或將迎來「致命一擊」！從IPO神話到空頭獵物、一個月跌逾40%

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-20 14:10

短短一個月前，馬斯克在那斯達克敲響開盤鐘聲時，火箭公司 SpaceX(SPCX-US) 還是華爾街最炙手可熱的新股，750 億美元募資規模刷新全球 IPO 紀錄，掛牌市值一度衝上 2.6 兆美元以上，躋身美國市值最高企業之列。但如今這場資本盛宴的氣氛急轉直下，做空部隊正以驚人速度集結，SpaceX 的股票與債券雙雙陷入信心危機。

SpaceX或將迎來「致命一擊」。(圖：Shutterstock)

SpaceX 於 6 月 12 日以每股 135 美元掛牌那斯達克，掛牌後股價一度衝高至 225 美元上方的歷史高點，市值一度突破 2.6 兆美元，超越微軟與亞馬遜等科技巨頭，馬斯克的太空夢想似乎真被市場買單。

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然而，好景不常。進入 7 月中旬後，股價接連下探，一度跌破 135 美元的發行價，最新收盤價落在 124 美元左右，較 6 月中旬高點已回落超過 40%。

無論是參與 IPO 的機構法人，或是首日就搶進近 8 億美元股票的南韓散戶，如今幾乎全數套牢。

股價的自由落體行情，讓放空者荷包滿滿。市場統計顯示，過去一個月來，看空 SpaceX 的空方已累積約 40 億美元的帳面獲利，部分機構估算獲利甚至逼近 87 億美元。

更值得注意的是空頭集結的速度：上市初期放空比例僅占流通股的 5% 至 7% 左右，短短數週內已飆升至 30% 上下，放空股數從約 4,000 萬股暴增至逾 1.8 億股，對應空頭部位規模高達約 250 億美元。

分析人士指出，這樣的放空比例，在新股掛牌首月中極為罕見。空方非但沒有因股價下跌獲利了結，反而持續加碼。

做空陣營中，曾與知名投資人 Peter Lynch 共事的資深投資人 George Noble 態度最為鮮明，他將目標價設定在 30 美元，僅為當前股價的四分之一左右。

Noble 的論點聚焦於掛牌初期流通籌碼過度稀缺：SpaceX 上市時可交易股數不足總股本的 5%，加上迅速被納入那斯達克 100 指數與羅素指數等被動型基金追蹤標的，迫使指數基金在籌碼緊縮的情況下被迫追價買進，形成人為堆疊的漲勢。

他直言，這是一場「史上最大規模的出場流動性交易」，讓散戶在高點接手，讓內部人士在高估值下順利獲利了結。

就基本面而言，SpaceX 的高估值難以由目前的財務表現支撐。2025 年公司營收 187 億美元，卻仍錄得 49 億美元淨虧損；2026 年第一季營收不到 47 億美元，營收成長率從 33% 放緩至 15.4%，單季虧損更擴大至 42.76 億美元，幾乎等同前一年全年虧損。

然而，市場仍給予其極高評價，IPO 時市銷率超過 90 倍，股價高峰期間更逼近 140 倍，明顯高於同期特斯拉約 15 倍的水準。

《大賣空》原型、投資人貝瑞（Michael Burry）也公開質疑，SpaceX 目前基本面根本撐不起動輒逾兆美元的市值。

股權市場的動盪並未止步於股票本身。SpaceX 今年稍早完成的大型公司債發行，發行時獲得數倍超額認購，但短短數週後市場情緒逆轉，長天期債券殖利率明顯彈升，債券價格跌破發行面額，信用利差同步走闊。

即便公司仍維持投資等級信評，實際交易利差卻已逼近甚至劣於部分非投資等級發債人，信用違約交換（CDS）成本也顯著攀升。

換言之，市場正在用「垃圾債」的邏輯替 SpaceX 的違約風險重新定價。

比起眼前的跌勢，真正令市場擔憂的是即將到來的股票解禁潮。SpaceX 上市時真正可自由交易的股份不到總股本的 5%，隨著多批 IPO 前投資人的鎖定期陸續到期，市場預期未來數月內恐有數以億計的股票加入流通行列，年底前可交易比例可能一舉躍升至總股本的 40% 左右，等於可交易籌碼將暴增近 900%。

一名北美避險基金操盤人直白指出，即便 SpaceX 宣布在月球上發現黃金，屆時市場恐怕也沒有足夠資金承接如此龐大的解禁賣壓。

SLC Management 董事總經理 Dec Mullarkey 評論指出，投資人對 SpaceX 的熱情明顯降溫，股票與債券市場都在為更高的風險重新定價。

從創紀錄 IPO 到股債雙殺，從萬人搶購到機構圍獵做空，短短一個月間，SpaceX 的資本故事已從造神走向祛魅。