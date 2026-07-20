隨著月之暗面 (Moonshot AI) 上周四 (16 日) 發布新一代大模型 Kimi K3，全球 AI 競爭格局與市場預期出現明顯波動。預測平台 Polymarket 隔日數據顯示，在 Kimi K3 憑藉 2.8 兆參數、100 萬 Tokens 上下文及開源策略亮相後，市場對 Anthropic 年底估值達 1.5 兆美元的機率降至 67%，較此前下滑 11 個百分點。

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用戶熱度隨之引爆產能警戒。月之暗面周日 (19 日) 指出，自 K3 發布後用戶請求量超預期增長，過去 48 小時已逼近現有算力集群承載極限。為保障現有訂閱用戶體驗，即日起暫停 C 端新用戶訂閱，優先將算力投入既有會員服務，待擴容完成後逐步恢復。團隊表示正全速推進算力擴建。