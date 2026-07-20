鉅亨網編譯陳韋廷
隨著月之暗面 (Moonshot AI) 上周四 (16 日) 發布新一代大模型 Kimi K3，全球 AI 競爭格局與市場預期出現明顯波動。預測平台 Polymarket 隔日數據顯示，在 Kimi K3 憑藉 2.8 兆參數、100 萬 Tokens 上下文及開源策略亮相後，市場對 Anthropic 年底估值達 1.5 兆美元的機率降至 67%，較此前下滑 11 個百分點。
分析師指出，高性能開源模型湧現正促使市場重新評估重量級 AI 公司競爭優勢與估值空間，行業競爭進一步加劇。
用戶熱度隨之引爆產能警戒。月之暗面周日 (19 日) 指出，自 K3 發布後用戶請求量超預期增長，過去 48 小時已逼近現有算力集群承載極限。為保障現有訂閱用戶體驗，即日起暫停 C 端新用戶訂閱，優先將算力投入既有會員服務，待擴容完成後逐步恢復。團隊表示正全速推進算力擴建。
伴隨調整，Kimi 宣布未來新訂閱將拆分 Kimi 主權益 (Web、App、Work) 與 Kimi Code 權益，以精準匹配算力資源。
目前，Kimi K3 採按量計費，輸入每百萬 Tokens 為人民幣 2 元 (緩存命中) 或 20 元(未命中)，輸出為 100 元。
月之暗面總裁張予彤上周六 (18 日) 透露，K3 近日將開放模型權重，且該公司上周五的年化收入 (ARR) 創歷史最大單日增幅，顯示強產品力正轉化為商業動能，但短期算力瓶頸仍待化解。
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