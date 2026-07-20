鉅亨網編輯林羿君 2026-07-20 17:00

是時候將「科技七巨頭」（Magnificent Seven）作為投資類別送入歷史了。

《MarketWatch》專欄作家 Robert Ross 指出，在這波多頭行情的初期，市場空方最簡單的論點便是：「指數漲幅全靠這 7 檔股票」。所謂的科技七巨頭當時撐起了整個市場，市場普遍擔憂一旦這些領頭羊表現不佳，牛市恐將告終。

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然而，如今情況卻出現了反轉，「七巨頭」正逐漸變成「七落後」，由於這些前領頭羊的權重龐大，它們反而成了拖累大盤的最大逆風。

這並不代表 AI 榮景是虛構的，也不代表牛市已經壽終正寢。

市場目前正苦於消化投入 AI 未來基礎建設所需的高昂成本，這股動能正在重塑市場的贏家與輸家陣容。華爾街目前的焦點已從未來的收益報酬，轉向對成本的過度關注。

華爾街關注的是成本 而非回報

從長期來看，這些支出終將被證明是合理的，並有望從 2028 年起引爆龐大的獲利與現金流；但短期內，投資人卻因為恐懼「稀釋」這一投資禁忌，而對這些支出望之卻步。

Alphabet(GOOGL-US) 近期發行股票就是一個例子。該公司自 2004 年 IPO 以來首次發行新股，藉此籌資投入 AI 基礎建設。這項消息也恰好成為該公司股價與整體市場短期高點，因為投資人開始重新評估 AI 軍備競賽真正需要付出的代價。

這種恐懼心理，使「科技七巨頭」相較於標普 500 指數中其他 493 家公司股票的估值溢價，降至 10 年來最低水準。儘管這些企業仍創造創紀錄的獲利成長，但市場給予的估值倍數也壓縮至多年低點。

無論 AI 是否存在泡沫，現實是，這些昔日市場領導者正承受 AI 建設支出的沉重壓力。這確實形成市場逆風，但並非致命打擊。

對於能承受市場波動的投資人而言，這種環境反而創造了絕佳的進場良機。

這不是多頭行情的終點

市場目前對短期自由現金流受到衝擊的反應，速度快於對未來獲利能力提升的評價。這種情況過去也曾發生，最典型的例子就是亞馬遜多年犧牲現金流，投入打造如今成為核心獲利引擎的亞馬遜雲端服務（AWS）。

事實上，AI 變現能力已開始顯現，並有加速跡象：亞馬遜 AWS 成長率來到 4 年來最高，微軟的 AI 業務規模已翻倍，年化營收更突破 370 億美元；Alphabet 執行長 Sundar Pichai 也直言，企業端 AI 已是雲端部門成長的主要驅動力。

市場往往對支出週期過於缺乏耐心，過度聚焦於眼前的現金流壓力，卻忽視了這些支出在兩三年後所能帶來的獲利爆發力，這導致了曾引領上半場多頭行情的龍頭股，在短期內陷入了價格真空。

「科技七巨頭」時代告終

「科技七巨頭」的名號已經過時，未來的市場主導地位將趨於分散。這不代表科技巨頭時代的終結，但正如 2010 年代紅極一時的「FAANG」最終成為歷史，如今已不再適合將這 7 檔股票視為單一投資族群。

當時它們因相似的邏輯與方向共同進退，如今情況卻大不相同：部分廠商如 Alphabet 與亞馬遜，因 AI 變現模式清晰而具備投資價值。

反觀部分巨型股，或是因為 AI 連結度較低（如特斯拉），或是成長動能並非由 AI 主導（如蘋果），投資吸引力已大幅降低。

新的投資機會浮現

當前市場的最佳機會，正跳脫出「科技七巨頭」的框架。包括美光科技 (MU-US) 與 ASML 在內的 AI 硬體與基礎建設企業仍具重要性，因為它們更直接位於 AI 建設鏈條核心。

這些股票未來對指數報酬的貢獻，可能超出投資人的預期。

總結來說，股市確實存在「七巨頭問題」，但這早已不再是當年空方警告的議題，而是市場正針對 AI 的建設成本進行修正。