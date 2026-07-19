鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-19 15:54

商業地產服務投資管理機構仲量聯行已獲宜家母公司英格卡集團獨家銷售委托，將上海、廣州、天津、哈爾濱、南通、徐州、貴陽、寧波八座城市的宜家自持閒置物業整體出售。

據《北京日報》周日（19 日）報導，這是宜家進入中國市場近 30 年來最大規模自持資產集中處置，折射出家居零售巨頭在中國市場全方位戰略重構。

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仲量聯行表示，本次推向市場的八處資產均為英格卡中國自持物業，上述資產目前已全面清空，無租約限制，可實現現狀即時交付。

八處資產均位於各城市成熟商圈或重點發展板塊，建築體量完整、產權清晰，具備轉型為長租公寓、社區商業、文旅綜合體或企業總部等用途的基礎。

本次待售資產中，位於上海寶山、廣州番禺、天津中北、哈爾濱、南通、徐州、寧波的 7 處物業，對應宜家中國今年 2 月集中關停的 7 家大型賣場；貴陽宜家商場則早在 2022 年便停止營運，此次統一納入資產處置清單。

過去 20 餘年，宜家在中國長期採取「近郊拿地、自建數萬平巨型賣場」的重資產擴張模式，一站式倉儲式大店曾是品牌拓展市場的核心抓手。

但近年來線上家居電商、本地即時零售持續分流線下客流，大型家居商場客群到訪頻次逐年下滑，而土地持有、物業運維、人工等固定成本居高不下，低效門市持續壓縮盈利空間。

2024 年度宜家中國銷售額下降 7.6%，與 2019 年在華巔峰銷售額相比，縮水超過三成。

對於集中關閉多家門市一事，宜家中國此前稱，面對全球經濟不確定性、數位化浪潮及消費者行為的深刻變化，零售行業正經歷前所未有轉型，宜家持續在全球評估和強化業務組合、渠道布局與營運結構，以更好地貼近顧客需求。具體舉措包括透過轉型、關閉或增設業務單元，讓每平公尺商業面積發揮更大效能。

宜家中國在收縮大賣場的同時，開始將小型門市和電商業務作為新的業務增長點。2026 年 4 月，宜家北京通州商場在灣里正式開業，這是宜家在北京的首家小型商場。按照規劃，宜家在接下來兩年內將開設超過十家小型門市。