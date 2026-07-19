全民槓桿夢碎！三星SK海力士帶崩大盤 30多萬個帳戶被券商強制平倉 7月迄今規模逾78.5億台幣

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-20 07:50

最新數據顯示，自 7 月 1 日至 13 日，南韓記憶體雙雄遭遇血洗，SK 海力士自高點回檔近 40%，三星電子跌近 30%，引發連鎖強制平倉潮。

(圖:shutterstock)

根據南韓官方統計，7 月累積強制平倉規模達 3442 億韓元 (約 78.5 億台幣)，光是 7 月 9 日單日就達 1442 億韓元，全市場超過 120 萬個槓桿散戶帳戶觸及保證金追繳，其中約 32 萬至 36 萬個被券商全額強制平倉，部分甚至倒欠資金。

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以南韓 15 至 64 歲約 3570 萬人口估算，每 30 名適齡勞工約有 1 人收到追繳通知，散戶經紀帳戶保證金餘額銳減約 30 兆韓元至今年 2 月來最低，觸發追繳比例升至約 5% 且持續上升。

上月，還有南韓年輕人炫耀「白賺五年薪水、全球飛」，到了 7 月 7 日已變臉成「五倍槓桿爆倉、虧掉五年積蓄、韓元貶 20%、房租湊不齊」。

這場狂歡源於南韓「舉國押注」半導體與 AI 的路徑，政府宣布 1461 兆韓元國家級「三大超級項目」投向半導體、物理 AI 與數據中心，三星與 SK 集團合計宣示 4755 兆韓元長期投資，資本市場共振下，「你開戶了嗎」成年輕人寒暄語。

今年前 5 月退休儲蓄保險解約增加 62.7%，基金贖回激增 146.1%，五大商銀上半年耗盡 85% 以上家計貸款額度，信用貸流向股市明顯。

南韓監管機構已採取行動，提高保證金、限制槓桿與波動，但南韓金融監督院院長李粲珍坦言「非一次性解決」。

韓媒《朝鮮日報》指出，監管公信力陷入兩難，直接叫停槓桿產品恐引衝擊，否定又傷法規威信。