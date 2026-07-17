鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-18 00:30

美國 7 月消費者信心升至五個月來新高，優於市場預期，主因汽油價格下跌減輕家庭生活成本壓力。不過，隨著中東衝突再度升溫推升油價，調查機構警告，近期信心回升恐怕只是暫時現象，未來仍面臨通膨反彈風險。

汽油降價救了信心！美國7月密大消費者信心創五個月新高 專家憂後勁不足(圖：REUTERS/TPG)

美國密西根大學 (University of Michigan) 周五 (17 日) 公布初步調查顯示，7 月消費者信心指數由 6 月終值 49.5 升至 54.4，創今年 2 月以來新高，不僅高於《路透》調查經濟學家預估的 51.0，也優於《彭博》調查所有分析師預期。

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汽油降價救了信心，美國 7 月密大消費者信心創五個月新高。(圖：ZeroHedge)

調查於 6 月 23 日至 7 月 13 日進行，超過 70% 的受訪者是在美國與伊朗衝突再度升高前完成訪談，因此尚未完全反映近期油價反彈對消費者信心的影響。

密西根大學調查主任 Joanne Hsu 表示，受惠於近期加油成本下降，消費者信心已連續兩個月大幅回升，7 月升抵五個月高點，且各年齡層、收入、財富及政治立場族群普遍改善，其中沒有大學學歷的族群增幅尤其明顯。

報告顯示，五項分項指標全面改善，其中耐久財購買條件指數大幅攀升 20%，創去年 10 月以來新高，反映不少家庭認為應趁價格進一步上漲前提前購買大型商品。

通膨預期也略有降溫。消費者預估未來一年通膨率為 4.2%，低於 6 月的 4.6%；未來五年至十年的長期通膨預期則持平於 3.3%。本周稍早公布的數據也顯示，美國 6 月消費者物價降溫，進一步緩解市場對短期通膨的擔憂。

通膨預期略有降溫。(圖：ZeroHedge)