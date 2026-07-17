美股

汽油降價救了信心！美國7月密大消費者信心創五個月新高 專家憂後勁不足

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美國 7 月消費者信心升至五個月來新高，優於市場預期，主因汽油價格下跌減輕家庭生活成本壓力。不過，隨著中東衝突再度升溫推升油價，調查機構警告，近期信心回升恐怕只是暫時現象，未來仍面臨通膨反彈風險。

cover image of news article
汽油降價救了信心！美國7月密大消費者信心創五個月新高 專家憂後勁不足(圖：REUTERS/TPG)

美國密西根大學 (University of Michigan) 周五 (17 日) 公布初步調查顯示，7 月消費者信心指數由 6 月終值 49.5 升至 54.4，創今年 2 月以來新高，不僅高於《路透》調查經濟學家預估的 51.0，也優於《彭博》調查所有分析師預期。


(圖：ZeroHedge)
汽油降價救了信心，美國 7 月密大消費者信心創五個月新高。(圖：ZeroHedge)

調查於 6 月 23 日至 7 月 13 日進行，超過 70% 的受訪者是在美國與伊朗衝突再度升高前完成訪談，因此尚未完全反映近期油價反彈對消費者信心的影響。

密西根大學調查主任 Joanne Hsu 表示，受惠於近期加油成本下降，消費者信心已連續兩個月大幅回升，7 月升抵五個月高點，且各年齡層、收入、財富及政治立場族群普遍改善，其中沒有大學學歷的族群增幅尤其明顯。

報告顯示，五項分項指標全面改善，其中耐久財購買條件指數大幅攀升 20%，創去年 10 月以來新高，反映不少家庭認為應趁價格進一步上漲前提前購買大型商品。

通膨預期也略有降溫。消費者預估未來一年通膨率為 4.2%，低於 6 月的 4.6%；未來五年至十年的長期通膨預期則持平於 3.3%。本周稍早公布的數據也顯示，美國 6 月消費者物價降溫，進一步緩解市場對短期通膨的擔憂。

(圖：ZeroHedge)
通膨預期略有降溫。(圖：ZeroHedge)

不過，Hsu 提醒，美國生活成本依然偏高，消費者信心仍較一年前低約 12%，整體情緒遠談不上樂觀。若近期因中東局勢再度惡化而推升的油價持續走高，導致汽油價格反彈，這波消費者信心改善的動能恐怕難以延續，也可能再次加深市場對通膨回升的疑慮。


文章標籤

美國經濟聯準會Fed利率貨幣政策通膨升息消費者信心汽油油價美國伊朗戰爭耐久財消費支出TOP

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ10028732.12-1.01%
道瓊指數52382.78-0.32%
費城半導體11797.29-0.59%
美元指數100.737-0.03%
S&P 5007482.82-0.68%
美國10年公債殖利率4.557+0.18%
ICE布蘭特原油期貨%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty