鉅亨網編譯段智恆 2026-07-17 03:00

在美伊衝突爆發後，伊朗一度試圖控制並封鎖荷姆茲海峽，迫使美國採取軍事行動，也讓全球能源供應鏈面臨挑戰。戰前全球約 20% 的原油需經荷姆茲海峽運輸，促使中東產油國積極尋找替代出口路線。

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此次合作也是伊拉克新任總理柴迪 (Ali Al Zaidi) 擴大吸引美國投資的重要一環。美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 周五將在華府舉辦美伊商業高峰會，預計簽署總額約 600 億美元的合作協議，出席者包括柴迪、美國能源部長萊特 (Chris Wright) 等官員。

評估重建伊敘輸油管線 打造替代出口通道

知情人士透露，雪佛龍參與的財團正研究重建連接伊拉克北部基爾庫克 (Kirkuk) 油田與敘利亞巴尼亞斯 (Baniyas) 港口的輸油管線。這條管線自 2003 年伊拉克戰爭期間受損後，已停用超過 20 年。

財團將先進行技術評估，決定是重建新管線，或升級既有基礎設施，再銜接通往土耳其的輸油系統，以建立不經荷姆茲海峽的新出口路徑。

雪佛龍表示，與伊拉克政府的協商已持續 12 至 18 個月，目前仍屬初步階段，距離最終定案還有一段距離。

鎖定兩大油田 強化美國能源布局

除了管線計畫，雪佛龍也正洽談投資伊拉克兩座重要油田，包括全球最大陸上油田之一的西古爾納 2 號 (West Qurna 2)，以及南部的納西里耶(Nasiriyah) 油田。

西古爾納 2 號目前日產量約 46 萬桶。今年美伊戰爭爆發前，雪佛龍已取得為期一年的獨家談判權，準備取得該油田股權。此前伊拉克已撤換俄羅斯石油公司 Lukoil 的營運資格，為雪佛龍進入創造機會。

雪佛龍上游業務總裁 Clay Neff 表示，公司希望運用全球大型油氣開發經驗，協助伊拉克進一步開發豐富的能源資源。

美國總統川普本周也在白宮會見扎伊迪，並表示雙方將達成更多合作協議，「將創造大量就業機會，也會開採更多石油，而且將由美國企業參與。」

伊拉克是中東第二大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯，平時原油日產量約 450 萬桶，占全球供應約 5%。不過，戰爭期間出口大幅下滑，主要原因是南部大型油田幾乎完全依賴經由荷姆茲海峽出口，而北部通往土耳其傑伊漢 (Ceyhan) 港的替代管線運能有限。