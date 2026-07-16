鉅亨網編譯段智恆 2026-07-17 01:00

SpaceX(SPCX-US) 周四 (16 日) 盤中股價跌勢未止，做空投資人持續擴大獲利。根據市場數據分析公司 Ortex Technologies 統計，自 SpaceX 上月上市以來，放空該股的投資人帳面獲利已達約 87 億美元，隨著股價跌破首次公開募股 (IPO) 價格，空方押注暫時取得上風。

放空交易是投資人借入股票賣出，待股價下跌後再買回獲利。SpaceX 股價自 IPO 後一度衝上 225.64 美元高點，但隨後一路回落，周三盤中首度跌破 135 美元發行價，雖然尾盤收復部分失土，終場仍僅略高於 IPO 價格。

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Ortex 共同創辦人 Peter Hillerberg 表示，SpaceX 上市以來對空方而言就像搭雲霄飛車，但最終結果明顯有利於放空投資人。他指出，空方並未因股價下跌而獲利了結，反而一路持續加碼放空。

數據顯示，目前約 49% 的 SpaceX 流通股已被借出，Ortex 認為大部分應用於放空交易。龐大的空頭部位也意味著股價波動可能進一步加劇。Ortex 估算，SpaceX 股價每變動 1 美元，空方部位的損益就會改變逾 3 億美元，使股價未來無論上漲或下跌，都可能出現更劇烈波動。

分析指出，SpaceX 股價走弱部分反映市場對人工智慧 (AI) 投資熱潮的擔憂。隨著企業大舉透過舉債投入 AI 基礎建設，市場開始質疑高額資本支出是否能帶來足夠回報，也使高估值科技股面臨修正壓力。