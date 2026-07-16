美國加徵25%關稅 巴西糖業與乙醇業憂出口重創

鉅亨網編譯許家華 2026-07-17 05:50

美國宣布自 7 月 22 日起，依據《1974 年貿易法》第 301 條，對數千項巴西商品加徵 25% 關稅，引發巴西糖業及乙醇產業強烈反彈。巴西業界批評，美國一方面要求更大市場准入，另一方面卻持續限制巴西糖出口，相關措施不僅破壞雙邊合作，也可能衝擊全球糖與生質燃料市場。

（圖：Shutterstock)

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 表示，新關稅是針對巴西多項「不公平貿易行為」所採取的措施，包括數位貿易、電子支付服務、智慧財產權保護、乙醇市場准入、反貪腐執法及非法森林砍伐等問題。美方指出，歷經一年協商與調查後，仍未能與巴西達成共識，因此決定祭出關稅措施。

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不過，美國此次也公布比市場預期更廣泛的豁免清單，包括牛肉、咖啡、柳橙、柳橙汁、部分能源產品及航太零組件等重要出口商品免於課稅，但乙醇與糖產品並未列入主要豁免範圍，使巴西相關產業首當其衝。

巴西甘蔗與生質能源產業協會 (UNICA) 表示，美國是巴西乙醇第二大海外市場，僅次於南韓。2025 年巴西對美出口乙醇達 2.53 億公升，出口金額約 1.63 億美元。

在糖出口方面，美國去年自巴西進口 42 萬公噸食糖，雖遠低於 2024 年的 112 萬公噸，但仍是巴西重要出口市場之一。巴西是全球最大的食糖出口國，美國市場需求變化對產業仍具有一定影響力。

UNICA 指出，美方新措施忽視雙邊市場准入長期存在的不對等現象。協會表示，巴西糖出口美國至今仍受到關稅及配額限制，但巴西對乙醇採取非歧視性政策，美方卻以乙醇市場准入作為加徵關稅理由，令人難以接受。

美國貿易代表署 (USTR) 則表示，巴西近年來大幅降低自美國進口乙醇，是此次調查的重要因素之一。根據 USTR 資料，美國乙醇出口巴西近年持續萎縮，因此美方希望改善美國乙醇產品進入巴西市場的機會。

巴西玉米乙醇協會 (UNEM) 回應指出，巴西現行乙醇關稅制度完全符合世界貿易組織 (WTO) 規範，也未違反任何與美國簽署的雙邊協議。協會表示，美國乙醇進口減少，主因是巴西近年大幅擴張本土玉米乙醇產能，而非刻意限制美國產品。

巴西過去主要以甘蔗生產乙醇，但近年玉米乙醇快速崛起，使國內供應顯著增加，也降低對進口乙醇的依賴。UNEM 認為，美方將市場自然變化解讀為貿易障礙，缺乏事實依據。

巴西糖與生質能源協會 NovaBio 執行長 Renato Cunha 表示，美國希望增加乙醇出口至巴西，卻未願意放寬巴西糖產品進入美國市場，雙方待遇明顯失衡。

他直言，巴西目前根本沒有增加進口乙醇的需求，美國要求巴西開放市場，卻不願在糖產品上做出讓步，「這不是談判，而是施壓」。

除了產業團體表達不滿，巴西政府也宣布將循 WTO 爭端解決機制提出挑戰，並不排除依據國內《對等法》採取報復措施。巴西總統魯拉批評，美國關稅措施缺乏正當性且帶有政治色彩，恐使雙邊經貿關係進一步惡化。