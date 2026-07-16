鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-16 20:43

美國商務部周四 (16 日) 公布，6 月零售銷售月增 0.2%，符合市場預期，在汽油價格下跌拖累加油站收入的情況下，美國消費支出仍展現韌性。作為國內生產毛額 (GDP) 計算重要依據的核心零售銷售 (Control Group) 同步回升，顯示第二季經濟成長動能有望改善。

美國6月零售銷售穩健成長 核心零售回升支撐第二季GDP(圖：REUTERS/TPG)

6 月零售銷售增 0.2% 符合預期，油價下跌帶動消費韌性、GDP 關鍵指標回升。(圖：ZeroHedge)

‌



根據美國人口普查局 (Census Bureau) 數據，6 月零售銷售月增 0.2%，與《路透》調查經濟學家預估一致，前值則自 0.9% 上修至 1%。由於數據未經通膨調整，市場仍須搭配物價指標觀察實際消費力道。

油價回落釋放消費力 Prime Day、世足賽助攻零售

報告顯示，13 項零售類別中有 7 項成長，其中加油站銷售額月減 5.3%，創 2022 年底以來最大降幅，主因 6 月全美汽油均價由 5 月每加侖 4.61 美元降至 4.18 美元，讓家庭節省燃料支出，進而將更多預算投入其他消費。

報告顯示，13 項零售類別中有 7 項成長。(圖：ZeroHedge)

受惠於亞馬遜 (AMZN-US)Prime Day 促銷活動，非實體零售商銷售額大增 1.9%，創近一年最大增幅；汽車及零件經銷商銷售也創 2025 年 7 月以來最大增幅，電子產品、家電、運動用品及休閒商品等可選消費同步成長，餐廳與酒吧消費亦小幅增加。市場認為，國際足總(FIFA) 世界盃賽事也帶動外食及餐飲需求。

加油站銷售額月減 5.3%，創 2022 年底以來最大降幅。(圖：ZeroHedge)

核心零售銷售回升 支撐第二季經濟成長

更受市場關注的是，被視為 GDP 消費支出計算依據的核心零售銷售 (不含汽車、加油站、建材及餐飲服務)6 月月增 0.5%，高於 5 月上修後的 0.8% 增幅延續成長動能，也符合市場預期。

(圖：ZeroHedge)

分析指出，美國家庭消費雖然仍受到關稅推升物價及中東衝突影響，但股市上漲帶來的財富效應，加上油價回落釋放部分可支配所得，使消費動能持續獲得支撐。即使近期消費者信心調查依舊低迷，實際消費表現卻仍維持穩健，顯示美國消費者並未因悲觀情緒而明顯縮減支出。

此外，美國上周首次申請失業救濟金人數降至 20.8 萬人，創 5 月以來新低，反映就業市場仍具韌性，也有助於支撐後續消費需求。