〈台積電法說〉魏哲家：AI需求一直增加 可能一路強勁至2029、2030年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-16 18:30

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，董事長暨總裁魏哲家表示，AI 需求相當強勁，相關動能可能一路延續至 2029 年、2030 年。雖然目前無法確定屆時晶片市場是否仍處於供不應求，但從雲端服務供應商 (CSP) 的投資規模與客戶需求來看，全球正形成一個全新的 AI 產業，半導體晶片則是支撐產業發展的根本。

圖中為台積電董事長魏哲家。(圖：鉅亨網記者魏志豪攝)

外資於法說會中詢問，即使台積電持續提高資本支出，並積極擴充先進製程與先進封裝產能，到 2027 年底是否仍可能面臨供應短缺。

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魏哲家回應，若要求公司對特定時間點的供需狀況做出保證，目前仍有困難，但他相信 AI 需求可能一路強勁至 2029 年、2030 年。至於屆時供應是否仍然不足，則無法精確判斷。

魏哲家指出，AI 市場的發展趨勢非常穩健，全球目前正見證一個新產業形成，也就是「AI 產業」。AI 未來將逐步融入日常生活，並影響機器人、材料及各行各業的生產與營運方式。

從 CSP 及大型科技公司投入的資金規模來看，AI 已不只是短期市場題材，而是足以影響全球經濟與產業結構的重要新興產業。無論 AI 應用如何發展，背後最根本的基礎仍是半導體晶片。

魏哲家表示，台積電目前接收到的 AI 需求訊號，持續比先前預期更強，雖無法提供確切的 AI 晶片成長率變化，但以「更強、更強、再更強」形容客戶需求，顯示 AI 晶片及相關產能需求仍在上升。

除 GPU 及 AI 加速器外，Agentic AI 興起，也讓 CPU 在 AI 資料中心中的角色重新受到重視。隨 AI 系統需要執行更多任務調度、資料處理與系統控制，CPU 需求也將同步增加。

魏哲家指出，不論客戶採用 x86、Arm 或 RISC-V 架構，相關 CPU 業者幾乎都是台積電客戶。包括 CPU、GPU、客製化 ASIC 及各類 XPU，也大多使用台積電領先製程，因此 AI 運算架構愈趨多元，整體而言仍有利於台積電。

不過，台積電不會直接把所有客戶提出的需求數字相加，作為擴產依據。魏哲家表示，他相信每一家客戶都會盡力提供真實的需求預測，但當所有客戶的預估全部加總後，結果未必等於市場最終能夠實現的需求，因此台積電必須對客戶提出的需求進行折減、交叉驗證與審慎判斷。

台積電會同時採取由上而下及由下而上的方式進行需求評估，除了與直接客戶討論，也會進一步了解客戶的客戶，尤其是 CSP 的資本支出、產品規劃及 AI 資料中心建置進度。