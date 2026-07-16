鉅亨網編譯段智恆 2026-07-16 20:00

美國政府宣布自 7 月 22 日起對部分巴西商品加徵 25% 關稅，不僅再度掀起美巴貿易摩擦，也可能意外改變巴西 10 月總統大選的選情。市場分析認為，這項原本針對巴西貿易政策的制裁措施，反而可能成為巴西總統魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva) 凝聚民意、爭取連任的重要政治資產。

美國貿易代表署 (USTR) 表示，歷時一年依據《1974 年貿易法》第 301 條展開調查後，認定巴西多項政策具有「不合理且帶有歧視性」，削弱美國農民、勞工及企業的競爭力，因此決定祭出新一輪關稅。美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 強調，此舉是為了確保美國企業能在公平環境下競爭，但也表示華府仍願與巴西持續協商。

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不過，美方此次豁免咖啡、牛肉等部分巴西重要出口產品，僅乙醇仍適用新關稅，意味著對巴西經濟的直接衝擊相對有限，真正受到考驗的反而是雙方政治角力。

魯拉將關稅塑造成「主權保衛戰」

魯拉過去多次成功將美國施壓包裝為侵犯巴西主權，帶動支持率回升。此次關稅宣布後，其競選團隊也準備重啟 6 月首次關稅消息曝光時的宣傳策略，要求基層支持者透過社群媒體，將關稅與右翼參議員佛拉維歐 (Flavio Bolsonaro) 連結，塑造其「出賣國家利益」的形象。

佛拉維歐是前總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 之子，也是魯拉明年大選最主要對手陣營的重要人物。他本月稍早曾赴美，向美國政府陳情反對對巴西加徵關稅，主張此舉只會幫助魯拉贏得連任，但最終未能影響美方決策。

知情人士透露，魯拉陣營計畫主打「TariFlávio」口號，將「關稅」(Tariff) 與佛拉維歐名字結合，持續強化對手與美國合作打壓巴西的政治論述。

巴西政府則強烈譴責美方單方面加徵關稅，強調「沒有任何理由對巴西採取單邊措施」，並表示將持續拓展其他出口市場，同時保留採取對等關稅及向世界貿易組織 (WTO) 尋求救濟的權利。

Pix 支付平台成美巴最新爭議焦點

除了關稅外，美方此次也將矛頭指向巴西央行推出的電子支付系統 Pix。USTR 認為，巴西政府透過政策扶植 Pix，讓美國電子支付業者處於不公平競爭地位。

然而，Pix 早已成為巴西最普及的支付工具，魯拉更視其為巴西科技自主與金融主權的重要象徵。巴西政府駁斥美方指控毫無根據，並拒絕在 Pix 政策上讓步。

諷刺的是，佛拉維歐向美方提交的意見書中，同樣為 Pix 辯護，稱其是父親波索納洛執政期間最具代表性的政策成果之一。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 則批評魯拉政府缺乏談判誠意，直指魯拉將個人政治利益置於兩國達成協議之上，「這些關稅就是代價」。佛拉維歐隨後也轉發魯比歐的發文。