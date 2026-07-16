再逼近40年低點！日元還有1.6%可貶 市場押165才會動手

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-16 09:10

最新選擇權數據顯示，日本官方在實際出手支撐日元前，可能仍會容忍其兌美元匯率進一步貶值，交易員目前已將日元貶至 165 納入定價，這意味日元較當前水準還有約 1.6% 的貶值空間，而當前匯率已逼近 40 年來最弱水準。

(圖:shutterstock)

多項選擇項權指標透露東京當局底線。一周期風險逆轉指標顯示，日元看漲選擇權相對看跌選擇權的溢價為 176 個基點，雖反映突襲式反彈風險仍在，但明顯低於 5 月極端水平。美元兌日元一周期選擇權避險成本不到 4 月干預後的一半，接近四年低點，顯示交易員認為短期內立即干預概率不高。

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選擇權到期結構則顯示，未來一個月大量合約集中在 162 至 164 區間，165 附近恐成為觸發當局行動的重要紅線。

近期，高盛也將未來一年美元兌日元匯率估值從 155 上調至 165，除非美國經濟顯著惡化或日本央行 (BOJ) 更激進升息，否則貶值壓力難解。

今年 4 月底，日本政府曾動用近 740 億美元干預匯市，但反彈效果曇花一現，官員雖多次口頭警告，市場卻未見立即干預的緊迫性。

自 5 月初以來，美日兩國兩年期公債殖利率利差再度擴大，激勵借入低息日元轉投高收益美元資產的套利交易。

長期選擇權市場亦現轉向，剔除短期干預影響的一年期風險逆轉指標，自 2022 年底來首次溫和看漲美元。