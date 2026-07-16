鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-16 15:10

儘管日本當局多次發出口頭警告，日元匯率近期仍持續徘徊在近 40 年來的低位。根據選擇權市場的最新動向顯示，交易員目前預期日元仍有約 1.6% 的貶值空間，匯率可能進一步下探至 165 日元兌 1 美元的水準。

選擇權市場看貶日元至165關口 市場靜待日本政府「干預紅線」(圖:shutterstock)

選擇權市場的多項指標，正傳遞出市場對短期內干預機率的樂觀預期。衡量市場避險需求的「一周風險逆轉指標」顯示，日元看漲選擇權相對於看跌選擇權的溢價僅為 176 點，這說明雖然交易員仍意識到干預帶來的反彈風險，但溢價水準已遠低於 5 月份極度緊張時的狀態。

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此外，美元兌日元的一周避險成本——即防範匯率雙向波動的成本——目前不到 4 月干預後水準的一半，且接近 4 年低點。這意味著交易員並不認為日本政府會在未來幾天內出手干預。

從選擇權到期分布來看，未來一個月大量選擇權到期價集中在 162 至 164 區間，這暗示 165 關口極可能被視為觸發日本當局採取行動的潛在條件。

高盛已將美元兌日元的 1 年期預測，從 155 調升至 165，理由是除非美國經濟增長前景惡化或日本央行採取更激進的舉措，否則日元將面臨持續的上行壓力。

推動日元走弱的核心推手依然是美日間龐大的利差，這促使資金賣出日元並投向殖利率更高的美國資產。自 5 月初以來，美日兩年期國債殖利率差距持續擴大，匯率也隨之同步走升。一年期風險逆轉指標自 2022 年底以來首次轉為溫和看漲美元，進一步反映出排除短期干預噪音後的長期趨勢。