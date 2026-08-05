鉅亨網新聞中心 2026-08-05 21:20

隨著全球人工智慧 (AI) 基礎建設持續擴張，半導體記憶體產業正迎來結構性的轉型。亞洲股市周三 (5 日) 在經歷波動後強勢反彈，南韓 KOSPI 指數收盤漲幅達 3.76%，其中全球記憶體大廠 SK 海力士表現尤為顯著，股價大漲 5.77%。

AI浪潮驅動記憶體超級周期 華爾街多家主要機構看好SK海力士(圖:shutterstock)

此波漲勢背後，主要受到多間華爾街金融機構同步啟動對 SK 海力士 (SKHY-US) ADR 的研究覆蓋，並一致給予正面評等所帶動。

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根據市場最新資訊，包含美國銀行、瑞銀與摩根大通在內的至少六家金融機構，近期針對 SK 海力士發布首份分析報告，集體對該標的表達「買入」或「增持」立場。

美國銀行在研究報告中分析指出，由於美國科技企業對高端記憶體晶片的訂單保持旺盛，且 SK 海力士在該領域具備領先的龍頭地位，配合全球 AI 基礎建設投入的規模擴容，預期公司業績將迎來「記憶體超級周期」，並認為目前股價存在明顯低估現象。

瑞銀分析師 Nicolas Gaudois 延續至 2028 年。Gaudois 認為，目前的市場估值尚未充分反映出產業結構性獲利上行、自由現金流的大幅改善，以及公司持續加碼的股東回報政策。

摩根大通對記憶體產業前景同樣持樂觀看法，指出雲端服務提供者 (CSP) 及 AI 模型實驗室的收入動能正持續增強，顯示 AI 資本支出趨勢的投資回報率正在改善。

儘管考慮到機會成本，該行將目標本益比 (P/E Multiple) 由 8 倍下調至 7 倍，並將目標價由 300 萬韓元修正至 275 萬韓元，但仍強調以 12 個月視角來看，風險報酬依然有利，並將近期的股價調整視為逢低佈局 (加碼) 的機會。

此 HBF 規格標準化聯盟於今年 2 月由雙方牽頭成立，歷經 6 個月的研發完成制定。為了推動技術普及，該規範已透過全球最大的開放數據中心技術合作組織 OCP(開放計算項目) 對外公開，供全產業免費使用。