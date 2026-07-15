鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 10:50

根據美國銀行最新研究報告，受技術升級導致舊廠關停、新廠建設周期拉長等因素影響，南韓晶圓產能年均實際增速恐低於 10%，遠不及官方設定「2030 年產能倍增」的政策目標，為全球半導體供給前景增添變數。

報告特別點名兩大記憶體巨頭進度明顯落後。SK 海力士至 2028 年的新增記憶體產能，可能僅為原定計畫的六分之一。

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三星與 SK 海力士分別在位於光州及全羅北道的國家產業園區興建大型晶圓廠，但廠房建設與設備進駐的周期恐拉長至十年，遠超業界慣常的 2 至 3 年建廠期。

美銀指出，產能瓶頸主要來自兩方面：一是為導入先進製程，業者須關閉部分舊世代廠房進行改裝，導致有效產能青黃不接；二是新廠選址多為新建園區，從土地平整、基礎設施配套到潔淨室與高端設備調試，均需更長時間。此外，先進製程對電力、水資源及特種氣體的苛刻要求，也增加擴產難度。

南韓政府原盼透過龍仁、光州等巨型園區鞏固半導體霸主地位，但美銀數據顯示，即便資本開支維持高位，實際產出爬坡速度仍受限，這意味著全球記憶體晶片供應緊張局面可能延續，尤其 AI 相關的 HBM 等關鍵零件供不應求壓力短期難解。