鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-15 11:22

美國正推動一項新輸油管線計畫，擬將伊拉克原油輸送至敘利亞，藉此避開荷姆茲海峽，並削弱伊朗未來對全球能源供應的影響力。

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美國國務院官員正持美國支持這項計畫，並預期美國企業參與相關建設。美國總統川普周二 (14 日) 稍早在白宮會見伊拉克總理柴迪 (Ali Al-Zaidi) 時表示，本周或下周將宣布「規模龐大」的新石油合作案。

若順利重啟，這條輸油管線將把伊拉克基爾庫克 (Kirkuk) 附近油田的原油運送至敘利亞西岸，有助中東產油國降低對荷姆茲海峽的依賴。該管線在 2003 年美國主導入侵伊拉克期間受損後，大部分路段便停止運作至今。

過去一周中東局勢再度升溫，使市場再次意識到建立荷姆茲海峽替代運輸路線的重要性。該海峽自美國與以色列於 2 月 28 日對伊朗發動戰爭之後的大部分時間都處於關閉狀態，造成嚴重的能源供應中斷並衝擊經濟。

包括伊拉克、科威特等國目前都在研究，是否能仿效阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯，利用多年前興建的輸油管線，讓部分原油出口改道，降低對荷姆茲海峽的依賴。

位於地中海沿岸的敘利亞巴尼亞斯港 (Baniyas)，本身已擁有該國最大煉油廠，目前被視為伊拉克原油出口的新門戶。知情人士披露，雪佛龍、道達爾能源 (TotalEnergies)、洛杉磯投資公司 TI Capital 及卡達 UCC Holding 近幾周都曾參與討論，評估由敘利亞作為能源出口樞紐的角色。

然而在敘利亞興建輸油管線仍充滿挑戰，因為這條潛在路線將須經過伊拉克西部安巴爾省 (Anbar) 及敘利亞東部，而當地目前仍有伊斯蘭國 (IS) 殘餘勢力活動，若要企業投資，有賴敘利亞新政府在歷經多年內戰後穩定局勢的能力。

雪佛龍近期已與伊拉克及敘利亞簽署潛在石油合作備忘錄，但拒絕對是否參與重建提供任何評論。

伊拉克在戰前是石油輸出國組織 (OPEC) 第二大產油國，但因為原油出口高度依賴荷姆茲海峽，戰爭期間被迫將原油產量削減約 60%，對政府財政造成沉重壓力。