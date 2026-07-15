川普宣布與伊拉克將達成大規模石油協議 伊拉克：美軍9月底前撤離
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普周二（14 日）在白宮會見伊拉克總理扎伊迪（Ali al-Zaidi）時宣布，雙方將很快達成一批大規模石油協議，並表示美國已無意繼續在伊拉克保持軍事存在。
川普在白宮橢圓形辦公室說：「伊拉克因其石油和其他資源擁有巨大潛力，我們將為兩國創造大量就業機會，開採大量石油，而且主要由美國公司來做。」
川普稱相關協議規模巨大，堪稱史上最大之列，宣布時間窗口為本周或下周。
扎伊迪與川普會晤時表示，美軍今年 9 月 30 日前必須撤出伊拉克。
扎伊迪在白宮的表示：「9 月 30 日，美軍將離開伊拉克，而美國企業將進入伊拉克。兩國關係現在以經濟合作為基礎，而非軍事關係。」
此次高峰會談背景複雜：美伊正就荷姆茲海峽局勢與波斯灣緊張態勢斡旋，伊拉克同時面臨 OPEC 配額之爭、伊朗影響力滲透等壓力。
自今年 2 月底美以對伊朗發動空襲、伊朗實際上關閉荷姆茲海峽以來，伊拉克是波斯灣國家中財政受損最嚴重的國家之一。伊拉克透過引入美國資本、開闢對美出口通道，希望減輕海峽關閉帶來的衝擊。
專家認為，協議若能落地，既可為伊拉克政府提供急需投資資金，也將加速美國在中東戰略重心從軍事向經濟轉移的進程。
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