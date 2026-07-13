鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-14 07:46

美國總統川普周一 (13 日) 提出新要求，對經由荷姆茲海峽運送的貨物收取 20% 的「補償費」，以目前每桶約 80 美元的油價計算，一艘滿載約 200 萬桶原油的超級油輪(VLCC)，可能需額外支付約 3000 萬美元。

相較之下，根據知情人士先前透露的資訊，伊朗過去對通行荷姆茲海峽的船舶收取的臨時費用，最高約為每趟 200 萬美元。

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川普周一宣布，將從美東時間周二 (14 日) 下午 4 時起 (台灣時間周三上午 4 時) 全面封鎖伊朗海岸線。他表示，美國將成為荷姆茲海峽的「守護者」，並主張基於「公平」，美國應該獲得補償，「所有經由荷姆茲海峽運送的貨物，都應依照貨物價值的 20% 支付費用。」

不僅如此，川普指示美軍對伊朗發動連續第三晚空襲，並放話今、明兩天都將「狠狠打擊」伊朗。國際油價周一應聲大漲逾 9%，布蘭特原油期貨收在每桶 83.30 美元。

不過，白宮並未進一步說明收費提案的細節，包括如何執行，以及是否已向美國在波斯灣的盟友進行溝通。

川普發言數小時過後，美國國務卿盧比歐 (Mark Rubio)6 月 23 日一席對荷姆茲海峽收費「根本不可行」的發言頓時重新擄獲各界關注。

當時人正訪問阿聯的盧比歐說：「這就是法律。這是一條國際水道。任何國家都不被允許在國際水道上加徵關稅或收取費用。這是現行的國際法。全世界所有國際水道的運作模式都是如此，我們也預期這裡將依循同樣的模式運作。」

盧比歐當時說：「我認為該地區的所有國家都會對此表示認同。」

對於川普的最新提案，航運業感到意外，部分人士則抱持懷疑態度。

約十名航運界人士、包括近期有油輪通過荷姆茲海峽的業者在內都表示，事先並未接獲川普將抽通行費的通知。由於具體細節仍付之闕如，他們認為，現階段難以判斷任何方案將如何影響未來的航運決策。

一名船長甚至形容，這種收費方式「簡直就像公路搶劫」。

隨著原本脆弱的停火協議瓦解，美國與伊朗爭奪荷姆茲海峽控制權的角力持續升溫。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，平時約承載全球五分之一的石油與天然氣運輸量。

針對川普的說法，伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 在社群平台發文回應道：「完全正確。任何為商船提供安全通行荷姆茲海峽服務的一方，都應獲得相應報酬。」