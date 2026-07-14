鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-15 00:00

美國總統川普周一 (13) 日提出新要求，企圖對距離美國本土 7000 多英里外的荷姆茲海峽施加更多控制，就在此時，美國國內另一場能源危機正悄然成形：戰略儲油 (SPR) 目前已降至 1980 年代以來最低水位，且深受基礎設施老化的泥淖折磨。

在全面重新開放荷姆茲海峽的嘗試宣告失敗後，川普周一表示，美國應直接接管這條位於伊朗與阿曼之間、連接波斯灣與阿曼灣、阿拉伯海及廣大印度洋的關鍵水道。

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川普宣稱：「我們將守住這條海峽，而且我們很可能會直接接管它。而我們為此付出的代價理應獲得補償。」

隨後，川普在社群平台 Truth Social 上發文挑明，美國未來將對通過該海峽的所有貨物強制徵收 20% 的「安全補償費」，以支付美軍護航的成本。

他說：「無論有沒有伊朗，荷姆茲海峽都將保持開放。」他補充表示，美國將恢復對伊朗港口的全面封鎖，阻止該國的船隻與客戶出入該水道。國際油價周一應聲大漲近 10%。

川普強硬表態之際，美伊衝突已拖延超過四個月，遠遠超出白宮最初預估。與此同時，美國政府正積極動用國家戰略儲油 (SPR)，企圖抵銷這場全球石油供應衝擊。

XS.com 高級市場分析師 Samer Hasn 指出，鑑於荷姆茲海峽近期的商業航運流量極度受限，加上美國經濟表現依舊強勁、且正值夏季旅遊旺季，「我們可能會目睹戰略與商業原油庫存進一步崩塌」，這勢必將推動國際油價進一步飆升。

根據美國能源資訊局 (EIA) 的數據，截至 7 月 3 日為止一周，美國 SPR 原油庫存已暴跌至 3.195 億桶，創下 1983 年以來的最低紀錄。這套儲備系統最初是為了應對 1970 年代阿拉伯石油禁運引發的能源短缺而創設。

自美以兩國 2 月底聯手襲擊伊朗以來，荷姆茲海峽航運全面受阻，美國政府便靠著持續釋放 SPR 庫存，來抵銷因運輸中斷而損失的供應量。

今年 3 月，當國際能源總署 (IEA) 成員國釋出 4 億桶緊急儲油協議，美國也拍板在 120 天內從 SPR 中釋出 1.72 億桶原油。

基礎設施老化、漏油頻傳

然而，美國卻出具一份令人吃驚的報告：美國政府問責署 (GAO) 在 6 月底公布的評估報告中直言，美國國會與能源部對於 SPR 缺乏統一的長期規畫，並指出該設施存在「基礎設施老化、結構性滲漏、設備故障與原油外洩」等問題。

GAO 指出，自 2013 年以來，SPR 已發生高達 16 起重大設備故障。今年 1 月，德州的一處儲油設施就因原油輸送管線破裂，導致近 170 桶原油外洩。GAO 建議國會暫時限制非緊急狀況下的儲油銷售，並撥專款協助能源部支應維護 SPR 的定期成本。

然而，全球原油市場正水深火熱。在衝突爆發前，全球約有 25% 的海上原油貿易需經由荷姆茲海峽通航，而如今該水道僅剩極少數船隻冒險通行。

儘管美伊在 6 月中旬簽署了最新的停火協議，且協議明定重啟海峽，但該水域的航運秩序至今尚未恢復正常。

根據 Kpler 的追蹤數據，周日僅有六艘油輪在關閉自動識別系統 (AIS) 的情況下冒險穿越海峽，而在此之前的七天內，日均通行船隻數量為 25 艘。

SPR 庫存逼近「物理極限」

戰略能源與經濟研究機構 (SEER) 總裁 Michael Lynch 警告，美國的 SPR 庫存已逼近物理與法規的安全極限。

根據 1970 年代對 SPR 設計規模的評估研究，該設施的安全庫存底線為 2.5 億桶（最大容量為 7.27 億桶）。這意味著，以目前僅剩的 3 億多桶庫存計算，美國最多只能以每日 100 萬桶的速度持續釋放 60 天，或以每日 200 萬桶的速度支撐 30 天。

Lynch 因此提出質疑，「那 30 天過後呢？川普或許可以選擇無視國會法規，但從實務操作面來看，儲備一旦低於 2.5 億桶，將引發嚴重的技術性故障。」

他說：「川普顯然無法理解原油市場極其複雜的物理運作本質。」

雖然美國目前是全球最大的原油生產國，但這並不足以保護自己免於全球高油價的衝擊。

歐洲經紀商 XTB 中東與北非區高級市場分析師 Hani Abuagla 表示，儘管美國對進口原油的依賴度已大幅降低，但原油定價本質上仍是全球性的。