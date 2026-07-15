最快明年IPO？傳DeepSeek再啟融資 估值一個月內飆37%至710億美元 梁文鋒成AI新首富

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-15 14:00

AI 領域正迎來一場史詩級的資本狂飆，外媒今 (15) 日引述消息人士最新報導，DeepSeek 在完成約 70 億美元外部融資僅一個月後，已悄然啟動新一輪談判，投前估值直奔 710 億美元，較首輪 520 億美元跳漲 37%。

(圖:shutterstock)

綜合《金融時報》與《彭博資訊》等外媒報導，DeepSeek 已開始與銀行及會計師事務所密集接洽為 IPO 鋪路，目標最快 2026 年底或 2027 年初在中國提交上市申請。

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伴隨資本運作加速，創辦人財富跟著水漲船高。彭博億萬富翁指數顯示，DeepSeek 創辦人梁文鋒個人淨資產已從 167 億美元左右飆高至 360 億美元 (約人民幣 2440 億元)，躋身中國第八大富豪，緊隨寒武紀創始人陳天石之後，並將 Anthropic 執行長阿莫迪(約 155 億美元) 與 OpenAI 總裁布羅克曼 (約 280 億美元) 遠遠甩在身後。

上述三件事在本週爆發，標誌著 DeepSeek 從低調的技術實驗室徹底站上資本鎂光燈中央。

DeepSeek 融資節奏快得令市場窒息。今年 5 月底，這家成立以來長期依賴幻方量化利潤運轉的公司，完成史上首輪外部融資，募資約 70 億美元，投後估值 520 億美元，創中國 AI 新創企業首輪融資紀錄。投資方陣容豪華，囊括騰訊、寧德時代、京東、網易及 IDG 資本等，其中梁文鋒個人出資約 30 億美元，佔總額近四成，仍是最大單一出資方，並透過特殊架構保留約 78% 股權與絕對控制權。

報導指出，在首輪融資數週後，新一輪談判已火速啟動。DeepSeek 已在本週接觸新投資者，擬以 710 億美元投前估值籌資至少 100 億元人民幣。

AI 工程師 Martin Szerment 表示，DeepSeek 估值成長速度「令人震驚」，0 反映出行業已從拼模型質量轉，向算力基礎設施軍備競賽的殘酷現實。從 520 億到 710 億，短短數週的估值躍升印證資本對中國先進大模型「彎道超車」的極高預期。



在融資車輪戰同時，IPO 進入實質準備期。知情人士透露，DeepSeek 正力爭在今年底前完成財務報告編製這一關鍵步驟，打算在年底或明年初交表，首選上市地為中國資本市場。若如期推進，DeepSeek 將成為 A 股 AI 類股市值最高的上市公司之一，目前智譜 AI 與 MiniMax 在港股市值分別約為 8100 億與 900 億港元。

目前，SpaceX、OpenAI、Anthropic 均已推進 IPO 或公開上市計劃，全球 AI 重量級企業正搶奪公開市場融資窗口，以換取算力建設與人才爭奪的財務彈性。

X 用戶 SBlockSpy 指出，DeepSeek 證明了先進技術領跑者名單少不了中國公司，而梁文鋒能設定「無投票權、五年鎖定」的強勢融資條款，核心在其「我不需要你的錢」的底氣，幻方量化累積的利潤與個人巨額出資，使梁文鋒在未獲利前便掌握定價主動權。

另據《路透社》報導，DeepSeek 已啟動自研 AI 晶片計劃，減少對輝達與華為依賴，兼顧長期成本與供應鏈安全，同時大力擴建自有資料中心，押注下一代 AI 智能體 (Agent) 商業化，後者對推理鏈路與基礎設施消耗遠超傳統對話模型。

梁文鋒在投資人會議上承諾，優先考慮突破性研究，而非短期變現，資金將傾斜研發與基建。

另一隱晦動力是人才保衛。DeepSeek 此前堅持不融資、不 IPO，但近期 V3 關鍵貢獻者羅福莉轉投小米、郭達雅加盟字節跳動、王炳宣加入騰訊，暴露核心團隊流失風險。

在算法相關職缺月薪中位數破 2.4 萬人民幣、頂尖人才破 5 萬人民幣的市場下，未融資前的「白條選擇權」毫無吸引力。

在首輪交割後十天，DeepSeek 發布 33 個急聘職位並啟動全球擴招，多個核心團隊規模翻倍，這筆錢實則是「人才保衛費」。

社會企業家麥可 · 泰沃分析，Anthropic 估值 9650 億美元，但共同創辦人持股約 1.6%，OpenAI 估值 8520 億美元，但執行長奧特曼幾乎無股權，而 DeepSeek 估值雖暫處 500–700 億美元區間，梁文鋒卻握有約 78% 股份。這套「創辦人巨資錨定 + 拒絕稀釋 + 產業資本助攻」的路徑，要求技術聲譽、個人財力與長期拒絕資本的歷史三者疊加，當前中國 AI 圈幾無第二人具備。

月之暗面、智譜等已走傳統多輪稀釋路線，未來市場恐形成雙軌制，少數定價權創辦人走 DeepSeek 路線，多數走商業驅動路線。