鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-15 17:30

一名知情人士透露，人工智慧 (AI) 雲端運算公司 CoreWeave(CRWV-US)據傳正評估利用金融衍生性商品，作為未來記憶體與儲存晶片價格下跌時的避險工具，這項不尋常的作法顯示 AI 熱潮已讓雲端服務商與波動劇烈的晶片市場緊密連結。

不只搶晶片也要避免跌價！CoreWeave研議避險 因應記憶體長約機制 (圖:Shutterstock)

為了在 AI 基礎建設需求暴增的情況下鎖定供貨，CoreWeave 等雲端業者已與美光 (MU-US)、SanDisk(SNDK-US) 等記憶體及儲存晶片廠簽訂長約，而這些合約多半設有 DRAM 及儲存晶片的價格下限。

‌



這種機制可說是一體兩面，一方面可以保障晶片廠在景氣反轉時的收益，但另一方面，若未來晶片價格下跌，CoreWeave 仍須依合約支付高於市價的價格，也就是必須承擔額外成本。

因此知情人士指出，CoreWeave 高層正在討論，一旦未來記憶體價格回落，如何透過金融工具進行避險。

目前所有討論還在初期階段，CoreWeave 尚未實際建立任何避險部位。討論中的工具包括賣權，這個工具讓持有人有權在未來以預先約定的價格出售標的資產的合約，以及其他可能的衍生性金融商品。

記憶體價格近幾個月來大幅上漲，而過去的歷史經驗顯示，記憶體產業具有高度景氣循環特性，新產能開出後，高價通常會回落。SK 海力士與美光都已表示，新增產能預定 2028 年初全面投產。