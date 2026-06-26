鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-26 15:00

儘管 AI 帶動的晶片供應吃緊預計今年、甚至明年仍難以緩解，可望持續推升美光營收，但公司也正著手推動一項新的商業模式，希望擺脫記憶體產業長期以來「景氣循環」的宿命。

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記憶體產業過去經常在需求旺盛、供不應求時迎來高成長，但隨著產能陸續開出，又會因供給過剩導致價格崩跌，形成典型的景氣循環。

如今，美光正試圖透過新的商業模式，降低這種循環對營運的衝擊。

美光商務長 Sumit Sadana 表示，「我們認為，公司正經歷一場商業模式的轉型，而這一切都來自極為強勁且具持續性的需求成長。」

Sadana 指出，這些新的客戶合作協議，與過去的合約模式截然不同。「過去我們簽訂的合約最長只有一年。如今，大部分大型客戶簽署的都是五年期合約，期限一路延伸至 2030 年底。」

根據 Sadana，簽署所謂戰略客戶協議 (SCA) 的客戶，除了必須在合約期間每年承諾採購一定數量的美光產品外，也需預先支付一筆大額現金。

這些合約也設有最低價格機制，為記憶體產品建立價格底線，即使未來市場價格回落，也能保障美光的獲利能力。

Sadana 表示，「這些協議的目的，就是提升公司財務表現的可預測性與持續性，而價格區間的設定，是打造這種穩定性的關鍵。這個最低價格水準，本身就高於過去歷次景氣高峰時的價格。」